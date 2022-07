Mahrer ad Ludwig: Herr Bürgermeister, tun Sie in Wien das, was Sie von anderen fordern!

Stadt Wien verabsäumt weiterhin Entlastungen zu setzen – Preissenkungen der Wien Energie sofort umsetzbar

Wien (OTS) - „Vor wenigen Wochen hielt der Wiener Bürgermeister an der Erhöhung der Fernwärmepreise fest. Rufe nach stadteigenen Anti-Teuerungspaketen verhallten in den Räumen des Wiener Rathauses. Anstatt mit Taten die Menschen in Wien zu entlasten, folgen jetzt wieder nur Worte. Michael Ludwig ruft zum „Preisgipfel“, setzt aber wiederholt keine Taten“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.



Die Stadt Wien ist Alleineigentümerin der Wien Energie und könnte sofort Preissenkungen umsetzen. „Wir fordern die Stadtregierung auf, gegen die Teuerung aufzutreten und in der Wien Energie die Preise jetzt zu senken – es ist jetzt die Zeit der Taten und nicht der Symbolpolitik“, so Mahrer weiter.



Symbolpolitik der SPÖ Wien



Andere aufzufordern etwas zu tun, aber im eigenen Bereich nichts umzusetzen und sogar die Teuerung mit dem Wiener Teuerungsgesetz weiter zu treiben, sei jedenfalls der falsche Weg. Weiters fordert Ludwig die Einbeziehung sämtlicher Ebenen und Parteien. "Der Wiener Bürgermeister hat seit Krisenbeginn, kein einziges Mal die Oppositionsparteien zu Gesprächen eingeladen – es ist jetzt die Zeit der Taten und nicht der Symbolpolitik“, so Mahrer weiter. „Herr Bürgermeister, tun Sie in Wien das, was Sie von anderen fordern. Wir sind für konstruktive Gespräche und Vorschläge bereit“, so Mahrer abschließend.

