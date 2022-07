NEOS: Die Regierung stolpert weiterhin ohne echte Strategie durch die Energiekrise

Doppelbauer: „Die Abhängigkeit von russischem Gas ist seit Kriegsbeginn gestiegen. Diese Regierung kann kein Krisenmanagement.“

Wien (OTS) - Grundsätzlich begrüßt NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich, die heute beim Treffen zwischen dem deutschen Wirtschaftsminister Habeck und Energieministerin Gewessler demonstrativ betont wurde. Allerdings: „Das ist nach wie vor PR-Kommunikation, keine Krisenkommunikation, die hier seitens der zuständigen Ministerin betrieben wird. Wir wissen, dass wir unsere ungesunde Abhängigkeit von russischem Gas dringend reduzieren müssen. Aber was unternimmt die Bundesregierung, um Österreich bei der Energieversorgung unabhängig zu machen? Wir wissen, dass wir auf Erneuerbare setzen müssen. Aber was unternimmt die Bundesregierung, um diese rasch zu fördern? Wir wissen, dass wir für den Herbst und den Winter vorsorgen müssen. Aber was unternimmt die Bundesregierung, um die Gasspeicher zu füllen? Es fehlt weiter an einer transparenten Kommunikation und einer nachvollziehbaren Strategie.“

Aber genau diese bräuchte es, um gemeinsam durch diese sich täglich verschärfende Krise zu kommen, betont Doppelbauer einmal mehr: „Die Bürgerinnen und Bürger sind hier weiter als die Regierung. Sie wissen, dass uns ein harter Winter bevorsteht und sie sind bereit, Energie zu sparen, wo immer es notwendig ist. Aber dafür braucht es Klarheit. Und es braucht eine Regierung, allen voran Energieministerin Gewessler, die endlich die Karten auf den Tisch legt und die bisher unbeantworteten Fragen aus der Welt schafft. Die Zeit des Beobachtens und der heißen Luft muss jetzt ein für allemal vorbei sein. ÖVP und Grüne müssen endlich handeln!“

