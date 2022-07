Neumann-Hartberger: Agrarstrukturerhebung bestätigt politischen Kurs für Land- und Forstwirtschaft

Plus von 7,3 Prozent bei Bio-Landwirtschaft von 2010 bis 2020 – Landwirtschaftsminister Totschnig starker Partner der heimischen Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - „Die Agrarstrukturerhebung 2020 bestätigt den eingeschlagenen politischen Kurs für die heimische Land- und Forstwirtschaft“, betont ÖVP-Abgeordnete Irene Neumann-Hartberger, die selbst Landwirtin ist und auch die Funktion der Bundesbäuerin innehat. Die Erhebung, die durch die Statistik Austria durchgeführt wird, gibt alle zehn Jahre Auskunft über die Entwicklungen auf dem österreichischen Agrarsektor, zuletzt 2010. Neumann-Hartberger: „Hier zeigt sich uns also ein Bild über einen größeren Zeitraum. Dabei wird deutlich, dass der Strukturwandel hin zu weniger land- und forstwirtschaftlichen Betrieben deutlich verlangsamt werden konnte. Etwa durch erfolgreiche Maßnahmen wie das Agrarumwelt- oder Bergbauernprogramm.“ So sei die Anzahl der Betriebe im Zeitraum zwar um elf Prozent zurückgegangen, im Jahrzehnt zuvor sank die Anzahl allerdings um 20 Prozent. „93 Prozent aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind familiengeführt. Das zeigt, wie eng die Agrarwirtschaft in der Gesellschaft und den Regionen verwurzelt ist“, unterstreicht die ÖVP-Mandatarin.

Weiters erfreulich sei der Zuwachs bei Bio-Betrieben von 2010 bis 2020 von vorher 15,1 Prozent auf 22,4 Prozent. „Insgesamt wirtschaften in Österreich damit knapp 25.000 Betriebe nach biologischen Richtlinien“, sagt Neumann-Hartberger, die auch auf die leicht gestiegene Anzahl an durch Frauen geführte Betriebe verweist. So lag der entsprechende Anteil 2010 bei 34 Prozent, 2020 bei 35 Prozent. Doch die Herausforderungen an die heimische Landwirtschaft waren und sind groß. Gemeinsam habe man diese in der Vergangenheit dennoch bewältigt und werde das auch in Zukunft tun. „Mit Bundesminister Norbert Totschnig haben die Bäuerinnen und Bauern einen starken und verlässlichen Partner, der ihre Interessen nachhaltig vertritt. Das haben auch das zuletzt auf den Weg gebrachte Versorgungssicherungspaket mit 110 Millionen Euro oder die zusätzlichen Mittel in Höhe von neun Millionen Euro für den geschützten Anbau klar aufgezeigt“, hält Neumann-Hartberger abschließend fest. (Schluss)

