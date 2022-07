EURO 2022: Bis zu 640.000 sahen Österreich – Nordirland im ORF

Wien (OTS) - Das gestrige zweite Gruppenspiel gegen Nordirland sahen bis zu 640.000 Fußballfans (zweite Halbzeit) via ORF 1, im Schnitt waren es 502.000 bei 23 Prozent Marktanteil und 27 bzw. 23 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. Der lange Fußballabend in ORF 1 samt dem Spiel England – Norwegen erreichte gestern insgesamt 1,476 Millionen, das sind 20 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Weiter geht es für Österreich dann am 15. Juli gegen Norwegen. ORF 1 steht ab 18.45 Uhr im Zeichen des Entscheidungsspiels um den Aufstieg.

Die UEFA Frauen EURO England 2022 im ORF

Die UEFA Frauen EURO England 2022 wird vom 6. bis 31. Juli nicht nur wegen der Teilnahme Österreichs im ORF zum Fußballfest: Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 ausgestrahlt. Der ORF ist mit heutigem Stand damit die einzige öffentlich-rechtliche TV-Anstalt in Europa, die das Turnier zur Gänze im Hauptprogramm zeigt. ORF 1 überträgt nicht nur alle 31 Spiele der EURO live (nur die vier Parallelspiele werden in ORF SPORT + gezeigt), sondern bietet eine flächendeckende Turnier-Berichterstattung, die in der Gruppenphase zwei Spiele pro Tag umfasst und meist von ca. 17.30 bis ca. 23.15 Uhr dauert. An Spieltagen des Nationalteams umfasst die Live-Coverage rund sechs Stunden. Insgesamt zeigt ORF 1 damit 90 Stunden EURO 2022 live.

Zum Fußball-Event des Sommers schnüren sport.ORF.at, ORF-TVthek und ein ORF-Fußball-Special ein via Web und Apps verfügbares multimediales Package, das alle Fußballbegeisterten stets auf dem Laufenden hält. Auch via Ö3 sind Fußballfans stets aktuell informiert.

Seit 6. Juli ist das „FM4 EM-Quartier“ in der Ottakringer Brauerei geöffnet. Das große Open-Air-Public-Viewing-Areal liefert bei freiem Eintritt den Schauplatz für Reportagen und Interviews mit Fans sowie Expertinnen und Experten, die das FM4-Programm zur EURO-Zone machen.

Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurde auch das Streaming-Angebot des ORF zum gestrigen UEFA-Frauen-EURO-Tag mit dem zweiten Österreich-Spiel intensiv genutzt: Insgesamt erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) der TV-Berichterstattung und -Übertragungen aus England österreichweit rund 82.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 217.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 2,8 Millionen Minuten.

