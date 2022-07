Arçelik, die Muttergesellschaft von Beko und Grundig, hat sich bei den Real Leaders Eco Innovation Awards für seine weltweit erste Waschmaschine mit integrierter Mikroplastikfilter®-Technologie unter den Top 3 platziert

London (ots/PRNewswire) - Diese Woche hat Real Leaders®, eine internationalen Gemeinschaft von Führungskräften, die sich gesellschaftlich engagieren, erstmalig seine Eco Innovation Awards verliehen. Arçelik, Muttergesellschaft von 12 führenden Haushaltsgerätemarken, darunter Beko und Grundig, platzierte sich für seine weltweit erste Waschmaschine mit integrierter Mikroplastikfilter®-Technologie auf Platz 3 der Top 50-Liste.

Mit den Real Leaders® Eco Innovation Awards werden Produkte, Projekte und Initiativen ausgezeichnet, die aktiv zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt beitragen. Durch die Würdigung dieser Leistungen soll ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Die Einreichungen wurden nach ihrer Kreativität, Innovation, Originalität und messbaren Wirkung sowie ihrer Fähigkeit bewertet, eine ökologische Problematik zu lösen.

Synthetische Mikrofasern, mit 33 % die häufigste Art von Mikroplastik im Meerwasser,1 sind aktuell ein bedeutendes Problem. Um die wachsende Flut von Mikroplastikmüll zu bekämpfen, hat Arçelik die innovative Mikroplastikfilter®-Technologie entwickelt. Die Waschmaschinen mit Mikroplastikfilter® Technologie verfügen über das weltweit erste integrierte Filtersystem für synthetische Mikrofasern, das bis zu 90 % der aus der Kleidung freigesetzten synthetischen Fasern auffängt und so zum Schutz von Gewässern, Ozeanen und Meereslebewesen beiträgt. Darüber hinaus enthält jede Mikroplastikfilter® Waschmaschine, deren Trommel aus recycelten PET-Materialien hergestellt wird, bis zu 60 recycelte Flaschen, und reduziert so den Plastikmüll.

„Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Innovation von Real Leaders ausgezeichnet wurde, und freuen uns, zu den Preisträgern zu gehören", sagte Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik. Die Klimakrise ist das drängendste Problem unserer Zeit und wir brauchen kreative, innovative Lösungen und müssen gemeinsam handeln, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Unsere Mikroplastikfilter®-Technologie ist eine Weltneuheit. Sie verhindert, dass Kunstfaserabfälle in die Gewässer gelangen und ist Teil unserer Selbstverpflichtung, konkrete und wirksame Lösungen für einige unserer größten Umweltprobleme zu entwickeln. Damit wollen wir den Menschen helfen, nachhaltiger zu leben."

Informationen zu Arçelik

Mit über 40.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt verfügt Arçelik über Büros in 52 Ländern und 28 Produktionsstätten in 9 Ländern und 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für weiße Ware nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2021 einen konsolidierten Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. In den 28 F&E- und Designzentren und Niederlassungen von Arçelik auf der ganzen Welt arbeiten über 2.200 Forscher. Bis heute wurden mehr als 3.000 internationale Patente angemeldet. Im Jahr 2021 erreichte Arçelik zum dritten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index des S&P Global Corporate Sustainability Assessment die höchste Punktzahl in der Kategorie DHP Durables. Dank seiner führenden Position in Sachen Nachhaltigkeit und der glaubwürdigen Strategie zur Dekarbonisierung und Netto-Null erhielt Arçelik als erstes und einziges Unternehmen seiner Branche das Terra Carta-Siegel von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prince of Wales. Die Mission von Arçelik lautet: „Die Welt respektieren, von der Welt respektiert werden". www.arcelikglobal.com/en

Informationen zu Grundig:

Grundig, die internationale Haushaltsgerätemarke von Arçelik, ist weltweit einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie Elektrokleingeräte und Haushaltsgroßgeräte. Die Marke bleibt ihren Markenattributen treu. Dazu gehören 77 Jahre Erfahrung, das benutzerfreundliche und elegante Design, das Umweltbewusstsein, die hohen Standards und die Qualitätskontrolle. Grundig ist davon überzeugt, dass eine nachhaltige Zukunft zu Hause beginnt. Um diese Vision zu unterstützen, hat Grundig die Initiative „Respect Food" ins Leben gerufen. Sie soll jeden dazu inspirieren, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, indem sie zeigt, wie man in der Küche mit innovativen Produkten gegen die Verschwendung vorgehen kann. Mit nachhaltigen Partnerschaften und entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen, der Entwicklung energieeffizienter Produkte und einem Innovationsansatz mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft und andere Nachhaltigkeitssäulen, wird Grundig seiner Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften gerecht und leistet einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen, die sich die Muttergesellschaft Arçelik für 2030 gesetzt hat. Gleichzeitig unterstützt Grundig seine Kunden dabei, ein nachhaltigeres Leben zu führen.

Informationen zu Beko:

Beko ist die internationale Haushaltsgerätemarke von Arçelik, einem multinationalen Haushaltsgerätehersteller, der mit 12 Marken vertreten ist und weltweit über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. Beko gehört zu den Top 3 der großen Haushaltsgerätemarken in Europa.* Die Marke ist Namenspartner der Herren-Basketballmannschaft Fenerbahçe und offizieller Ausrüster der European League of Legends Championship (LEC). Beko konzentriert sich seit Jahren auf eine gesunde Lebensweise, indem es das Bewusstsein dafür schärft und Produkte entwickelt, die ein gesundes Leben möglich und bequem machen. Die Mission der Marke Beko lautet „Gesundes Leben ist nur auf einem gesunden Planeten möglich". Beko setzt sich für den Schutz unseres Planeten ein, indem es energieeffiziente Produkte entwickelt und herstellt und in die Ressourceneffizienz der Produktion investiert. www.beko.com/

*Quelle: Euromonitor International Limited; Großgeräte gemäß „Major Appliances" in Consumer Appliances 2022, Einzelhandelsvolumen, Daten für 2021.

Informationen zu Real Leaders

Real Leaders ist eine Interessengemeinschaft von Führungspersönlichkeiten, die sich über eine internationale Medienplattform für einen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Sie hat sich zur Mission gemacht, „weitsichtige Führungskräfte zu vereinen, um unsere kurzsichtige Welt zu verändern". Real Leaders wurde 2010 gegründet. Die Gemeinschaft hat schon früh erkannt, dass Unternehmen ihrer Auswirkungen auf Mitarbeiter, die Gesellschaft und der Umwelt ebenso viel Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten wie ihrem Geschäftsergebnis. Real Leaders ist eine B Corporation, Mitglied des UN Global Compact, und befindet sich in unabhängigem Besitz.

Ressourcen

1.Plastic Soup Foundation, The Invisible Threat: Microplastics from Your Clothes („Die unsichtbare Bedrohung: Mikroplastik aus Ihrer Kleidung")

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854598/Arcelik_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854599/Arcelik_2.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Gouljan Arslan,

bekomsl @ mslgroup.com ,

+44(0) 79033 31472