Bis zu 883.000 sahen Start der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Nächste Ausgabe der neuen Staffel am 18. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Mit großem Publikumszuspruch gingen gestern, am 11. Juli 2022, die beliebten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in eine neue Saison: Bis zu 883.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim erfolgreichen Auftakt zur 26. Staffel – zum dritten Mal mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin – mit dabei. Im Durchschnitt sahen 838.000 bei einem Marktanteil von 34 Prozent in der Zielgruppe 12+ die Porträts der ersten sechs von insgesamt 54 partnersuchenden Singles. In den jungen Publikumsgruppen 12–49 und 12–29 lag der Marktanteil bei erfreulichen 20 bzw. 13 Prozent.

Die nächste Ausgabe des Kultformats mit der Präsentation weiterer sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die aus Tirol, Oberösterreich, Wien und dem Burgenland kommen, zeigt ORF 2 am Montag, dem 18. Juli, um 20.15 Uhr.

Mehr Informationen zur 26. Staffel „Liebesg'schichten und Heiratssachen" – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es ab 16. Juli samstags um 9.50 Uhr in ORF 2 bzw. um 10.45 Uhr in 3sat.

Auf Flimmit (flimmit.at) sind die neuen Folgen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ immer ab Dienstag zu sehen. Alle bisherigen Staffeln der beliebten TV-Partnerbörse gibt es ebenfalls zum Streamen auf Flimmit, ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

