Himmelschlüsselhof bietet Wohnen, Therapie und Arbeit für Menschen mit Behinderungen

LR Teschl-Hofmeister: Es ist von großer Wichtigkeit, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits seit nahezu 30 Jahren bietet der Himmelschlüsselhof in Texing Menschen mit Behinderungen Wohnen, verschiedenste Therapieformen und Arbeitsaufgaben unter einem Dach. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister machte sich kürzlich bei einem Besuch selbst ein Bild von der professionellen Betreuung vor Ort: „Die Bewohnerinnen und Bewohner erleben hier in der wunderbaren Landschaft des Mostviertels Inklusion, Teilhabe und Individualität. Das ist sehr wichtig, um den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden.“

Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten am Himmelschlüsselhof wichtige Aufgaben, die ihnen einen Platz in der Gesellschaft ermöglichen. Tiere, Gartenarbeit, Handarbeit und vieles mehr sorgen für Abwechslung und ein familiäres Betreuungsumfeld. Ein breit gefächertes Therapieangebot trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen und weiterentwickeln können. Sie finden hier individuelle Förderung und Unterstützung.

Die Landesrätin bedankte sich beim gesamten Team des Himmelschlüsselhofs für die wertvolle Tätigkeit: „Sie leisten mit Ihrem Engagement, Ihrer professionellen Betreuung und Ihrer liebevollen Fürsorge äußerst wichtige Arbeit und sind wertvolle Begleiter und Vertraute für die Bewohnerinnen und Bewohner.“

