Aviso: Medientermin am 13. Juli, 10 Uhr – Wie der EU-Aufbauplan die Weichen für ein grüneres und resilienteres Österreich stellt

Wien (OTS) - Die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich lädt Journalistinnen und Journalisten herzlich ein zu einer Straßenbahntaufe mit anschließendem Pressegespräch am Mittwoch, 13. Juli, um 10.00 Uhr.

Thema:

Mit:

Angelika Winzig, Leiterin der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Putins Krieg gegen die Ukraine verleiht dem EU-Aufbauinstrument NextGenerationEU zusätzliche Relevanz. Am 21. Juli 2020 haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf Basis eines EU-Kommissionsvorschlages auf die mehr als 800 Milliarden Euro schwere Initiative geeinigt, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Am 10. November 2020 gab das Europäische Parlament grünes Licht und anschließend ratifizierten alle 27 Mitgliedstaaten die neuen EU-Finanzmittel in ihren nationalen Parlamenten.

Wie hat NextGenerationEU in den ersten zwei Jahren Reformen und Investitionen in den grünen und digitalen Wandel in Österreich unterstützt? Was bewegt der Aufbauplan in Wien? Wie trägt NextGenerationEU dazu bei, die Widerstandskraft der europäischen Wirtschaft vor dem Hintergrund von Putins Krieg zu stärken und die Energiewende zu beschleunigen? Wieviel EU-Mittel bekommt Österreich laut den jüngsten Berechnungen?

Fragen wie diese sind Thema eines Presseevents am Mittwoch, 13. Juli. Um 10.00 Uhr wird beim Otto-Wagner-Pavillon nahe Karlsplatz eine Straßenbahn im NextGenerationEU-Design eingeweiht. Im Anschluss findet ein Pressegespräch im Café Museum (Operngasse 7, 1010 Wien) statt.

Wir freuen uns, wenn Sie Zeit und Interesse haben – und bitten um Anmeldung per E-Mail an sabine.berger@ec.europa.eu

Datum: 13.07.2022, 10:00 Uhr

Ort: Otto-Wagner-Pavillon nahe Karlsplatz/Café Museum

Wien, Österreich

