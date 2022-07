Kulturfestival "LOESS IS MORE" im Weinviertel startet mit privaten Mitteln und avantgardistischem Programm zum zweiten Mal durch

„LOESS IS MORE“ in Großriedenthal (NÖ) von 28.07. bis 7.8.22 mit Max Simonischek, Grischka Voss, Gerald Votava, Bratfisch und vielen anderen

Großriedenthal (OTS) - Das Sommerfestival „LOESS IS MORE“ findet dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion heuer zum zweiten Mal statt. Junge und innovative Künstler:innen der heimischen Theater- und Musikszene treffen sich von 28. Juli bis 7. August 2022 im historischen Lösshof in Großriedenthal, inmitten des Weinviertels. Aber es wird auch „Bodenständiges“ geben.

Aufwändige Eigenproduktion „LOESS“, Kindertheater, Konzerte & Kulinarik

„Das Programm lässt keine Wünsche offen - von der aufwändigen Theater-Film-Eigenproduktion LÖSS, für die bereits im Mai dieses Jahres am Wagram gedreht wurde, über prominente Gastspiele von Gerald Votava, Max Simonischek und Grischka Voss, einen Brel-Abend von Benjamin Vanyek und die Wienerlied-Band Bratfisch bis hin zum mehrtägigen Kinderworkshop und einem eigenen Kinder-Theaterstück bietet das „LOESS IS MORE“-Sommerfestival alles – inklusive gehobener Gastronomie“, sagt die Festivalleiterin und Schauspielerin Anna-Eva Köck.

„Es wird mystisch“

Das Highlight und Herzstück ist die Theater-Film-Eigenproduktion „LÖSS“. Sie widmet sich der Region, den Menschen und dem Boden unter ihren Füßen. „Es wird mystisch, überraschend, aber auch lustig“, sagt Anna-Eva Köck. Kameramann Oliver Indra drehte bereits im Mai den filmischen Teil der Produktion am Wagram ab. Konzeption, Text und Regie liegen in den Händen von Klara Rabl.

„Neben der Premiere von 'LÖSS' freue ich mich ganz besonders auf das Live-Hörspiel von Marc Carnal. Ich habe mich bereits beim Hören auf Ö1 zerkugelt!“, so Ko-Hausherr Gregor Schindler.

Private Mittel zur Rettung des Festivals

Die Lösshof-Kulturinitiative startete im März dieses Jahres aufgrund zu geringer öffentlicher Förderungen eine Crowdfunding-Kampagne, um das Festival zu retten und war vom Erfolg und Ausgang der Kampagne überwältigt.

„Wir sind mit Dankbarkeit erfüllt, dass so viele Menschen hinter uns stehen und dieses Festival mit ihren großzügigen Spenden mit ermöglichen. Ohne diese zusätzliche private Mittel gäbe es das Festival dieses Jahr in dieser Form nicht mehr“, so Festivalleiterin Anna-Eva Köck.

Detailgetreu renovierte Kulturstätte mit besonderem Flair

„Trotz sämtlicher Widrigkeiten und nicht wirklich einfacher Umstände packen wir dieses Jahr erst recht nochmal eine Schippe drauf“, so Architekt Gregor Schindler weiter, der sich erst vergangenes Jahr bis kurz vor der Eröffnung des ersten Festivals der detailgetreuen Renovierung des Lösshofs widmete.

Gastronomie, Bildende Kunst – und am Schluss auch Blasmusik

Eine spannende Gastronomie sowie ausgezeichnete regionale Weine und Salzburger Bier machen den Besuch am stimmungsvollen Lösshof perfekt. Aber auch Traditionelles wird geboten: Zur Vernissage von Alfred Bachlehner am 31.7. wird es einen Frühschoppen mit der Grossriedenthaler Blasmusik geben.

Das Kleinod Lösshof wird mit außergewöhnlich viel Liebe und Sorgfalt von den Salzburger:innen Anna- Eva Köck und Gregor Schindler geführt, erhalten und gepflegt.

„Der immens hohe finanzielle sowie vor allem auch energetische und zeitliche Aufwand wird dann mit dem elftägigen Kunst- und Kulturgenuss, dem pulsierende Leben und der unbezahlbaren Energie am „LOESS IS MORE“-Festival abgeglichen. Wir wissen, dass dieser Ort einmalig ist und wollen ihn mit allem, was uns an Ressourcen zur Verfügung steht, für die Öffentlichkeit zugänglich halten“, sagt Anna- Eva Köck.

Das „LOESS IS MORE“-Sommerfestival findet auf einer Open-Air Bühne und bei jedem Wetter statt. Ein wetterfester Stadl bietet auch bei Regen bis zu 100 Sitzplätzen.

Anreise, Übernachtung und Freizeitmöglichkeiten

Der Lösshof liegt zwischen Krems und Tulln und ist in jeweils 25 Autominuten, von Wien aus in 45 Minuten erreichbar. Öffentlich reist man via Regionalexpress (REX) von Wien Franz-Josefs-Bahnhof bis Kirchberg am Wagram Bahnhof (39 min) mit stündlicher Abfahrt. Danach geht es mit der Bus Linie 861 (VOR) direkt vor den Lösshof Großriedenthal, Busplan (11 min).

Bekannte Weinorte am Wagram mit ihren Winzern und Heurigen, die Wachau, das Loisium, Weinwanderungen, die Museumsstadt Krems, das Stift Melk, ein Badeausflug an die Donau oder eine Schiffsfahrt bieten nicht unweit ein zusätzliches und abwechslungsreiches Angebot in der Region.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Großriedenthal sowie in den umliegenden Orten Neudegg und Kirchberg. Auf der Website https://loesshof.com gibt es detaillierte Empfehlungen zu den Hotels und Unterkünften.

Ticketvorverkauf und mehr Infos unter https://loesshof.com

„LOESS IS MORE“-Sommerfestival

Von 28.7. - 7.8. mit Gerald Votava, Max Simonischek, Grischka Voss, Bratfisch und vielen anderen...

Datum: 28.07.2022

Ort: Lösshof

3471 Großriedenthal, Österreich

Url: https://loesshof.com

Karten sichern ist angesagt! Informationen und Tickets

Rückfragen & Kontakt:

kontakt @ loesshof.com

+43 660 6546765