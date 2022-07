Einladung: Demo vor kanadischer Botschaft gegen Kriminalisierung von Tierschutz

2 Aktivist:innen wurden in British Columbia wegen Einbruchsdelikten schuldig gesprochen, nachdem eine grauenhafte Schweinefabrik mit versteckten Kameras aufgedeckt worden war

Wien (OTS) - Demo vor der kanadischen Botschaft gegen Kriminalisierung von Tierschutz

Eine essenzielle Arbeit von Tierschutzorganisationen besteht darin, Tierquälereien insbesondere in Massentierhaltungen und Tierfabriken aufzudecken. In Kanada wurden nun 4 Tierschutzaktivist:innen von der Staatsanwaltschaft wegen Einbruchsdelikten angeklagt, weil sie angeblich verdeckte Kameras in einer Schweinefabrik angebracht hatten. Die daraus entstandenen Filme hatten grausame Tierquälereien, wie Schläge und Elektroschocks gegen Schweine, gezeigt. Aber angeklagt wurden die Aufdecker:innen, nicht die Gewalttäter:innen. Zwei der Tierschützer:innen wurden jetzt schuldig gesprochen und erwarten das Urteil zur Strafhöhe, das viele Jahre Gefängnis ausmachen kann. Der VGT hält deshalb vor der kanadischen Botschaft eine Protestkundgebung in Solidarität mit den zu unrecht kriminalisierten Tierschützer:innen ab.

Datum: 14.07.2022, 10:00 - 12:30 Uhr

Ort: Kanadische Botschaft

Laurenzerberg 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20220712ju_2.php

