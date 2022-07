Run auf die Poesie der Salzburgerin Clara Louise

Poetin Clara Louise: Neues Buch schon vor Erscheinen fast ausverkauft

Wien (OTS) - Bestsellerautorin, Poetin und Musikerin Clara Louise kannte lähmende Gedanken und gemeine Fragen im Kopf nur zu gut. Tatsächlich sogar versank sie immer wieder in Traurigkeit, erlebte wiederholt schwere depressive Episoden und war alles andere als glücklich und ausgeglichen. Clara Louise wollte diesen Zustand nicht akzeptieren und hat begonnen, andere Fragen im Leben zu stellen: konstruktive Fragen!

Ihr neuer Gedichtband „Schon immer genug“, welcher am 12. Juli erscheint, soll den LeserInnen dabei helfen, ihren eigenen Weg zu gehen und Selbstwert zu erkennen. Die erste Auflage ist bereits vor Erscheinen fast ausverkauft. Ihr dazugehöriges Album „Enough Is Enough“, welches am 21.06. erschien, und mit welchem sie u.a. beim ZDF-Morgenmagazin zu Gast war, unterstreicht diese wichtigen Botschaften mit poppig-folkigen Klängen.

Die 29-Jährige ist eine erfolgreiche Tausendsasserin. Im letzten Jahr schrieb Clara Louise den Song „Haven“ für die Sängerin Cassandra Steen, mit der sie bereits auf Tour war, und den WWF. Anfang des Jahres war Louise erneut mit dem US-Singer-Songwriter Joshua Radin auf der Bühne zu sehen. So „ganz nebenbei“ ist Clara Louise auch noch Mitgründerin und Designerin einer nachhaltigen Schuhmarke in Nordamerika und Ideengeberin für eine internationale vegane Molkerei, von der Bryan Adams Gründungsmitglied ist. Außerdem engagiert sie sich gemeinsam mit der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ für die Aufklärung des Krankheitsbilds „Depressionen“. Sie macht sich für ein Umdenken in der Modeindustrie, fairer Löhne und einem besseren Umgang mit Ressourcen stark.

Ihre über 200.000 Follower auf Instagram, die sich zum Teil ihre Zeilen auf die Haut tätowieren lassen, berührt die 29-jährige Lyrikerin mit ihrer klaren und liebevollen Sprache rund um die Themen Selbstliebe, Achtsamkeit, Trauer und Liebe. Im Oktober ist sie gemeinsam mit ihrer Band auf „Musik & Poesie“ Tour in Deutschland und Österreich.

Musik & Poesie

Clara Louise live in Wien

Datum: 27.10.2022, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: b72

Hernalser Gürtel 72-73, 1080 Wien, Österreich

Clara Louise Online jetzt ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Bettina Ruprechter

0664 829 4530, office @ personalities.at