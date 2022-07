Philipp Mattes-Draxler und Gabor Krüpl erweitern das Partnerteam der Wirtschaftsprüfung bei PwC Österreich

Wien (OTS) - PwC Österreich nimmt Philipp Mattes-Draxler (38) und Gabor Krüpl (39) mit Anfang Juli als Assurance-Partner in der Führungsetage auf.

Zum Start des neuen Geschäftsjahres ergänzen seit Anfang Juli zwei neue Partner den Fachbereich Assurance bei PwC Österreich:

Mag. (FH) Philipp Mattes-Draxler, MSc (38) ist seit 2018 als Teamleiter im Bereich Cybersecurity sowie Privacy bei PwC Österreich tätig. Er ist auf die Beratung nationaler und internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt Cybersecurity spezialisiert. Dabei liegt seine Expertise im Bereich IT-Sicherheitsvorfallmanagement und Incident Response sowie Threat Intelligence. Neben Stationen bei anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften war er zuvor auch mehr als 10 Jahre beim Österreichischen Bundesheer im Bereich der Informationssicherheit beschäftigt. Mattes-Draxler ist ein Kenner von Querschnittsmaterien und engagiert sich für die Weiterentwicklung des Fachbereichs IT Security Incident Management, was sich auch in seiner Vortragstätigkeit an der FH Technikum Wien niederschlägt. Der gebürtige Niederösterreicher absolvierte an der FH-OÖ Campus Hagenberg und dem FH Technikum Wien Studiengänge im Bereich „Informationsmanagement und Computersicherheit“ sowie den Diplom-Studiengang „Militärische Führung“ an der Theresianischen Militärakademie. Er ist verheiratet und zweifacher Vater.

Gabor Krüpl, MSc (39) ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer sowie Steuerberater und seit 2020 als Assurance Director bei PwC Österreich tätig. Er verfügt über eine große Expertise hinsichtlich nationaler, internationaler sowie US-amerikanischer Prüfungsstandards und ist auf die Audits von multinationalen Konzernen sowie börsennotierten Unternehmen spezialisiert. Seine Karriere im Bereich Assurance begann der gebürtige Ungar 2006 als Audit Associate bei PwC in Budapest. Fünf Jahre später wechselte er zu PwC Deutschland an den Münchner Standort, wo er als Audit Manager und Senior Manager die Durchführung von internationalen Konzernabschlussprüfungen mitverantwortete. Der studierte Betriebswirt ist zudem Co-Leiter des PwC Audit Transformation Teams, das innovative Lösungen zur Digitalisierung der PwC-Prüfungsdienstleistungen entwickelt. Er ist verheiratet und zweifacher Familienvater.

„Ich freue mich, dass wir mit Philipp Mattes-Draxler und Gabor Krüpl zwei ausgewiesene Experten als neue Partner im Fachbereich Assurance begrüßen dürfen“, so Werner Stockreiter, Assurance Leader bei PwC Österreich. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und vielfältigen Expertise können wir unser Führungsteam noch breiter aufstellen, um den steigenden Anforderungen der Branche mit interdisziplinären Lösungen zu begegnen und die Wirtschaftsprüfung von morgen gemeinsam mitzugestalten.“

