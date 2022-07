Arbeiten für Erneuerung bzw. Neugestaltung der L 1122 Mechtlerstraße in Korneuburg beginnen

LR Schleritzko: Verkehrssicherheit und Ortsbild werden verbessert

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko hat kürzlich den offiziellen Beginn für die Sanierung bzw. Neugestaltung der Landesstraße L 1122 Mechtlerstraße in Korneuburg vorgenommen und betont dazu: „Dieses Projekt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit sowie auch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.“ Die Baukosten für die Straßenbauarbeiten belaufen sich auf rund 270.000 Euro und werden vom Land Niederösterreich getragen. Die Kosten für die Umgestaltung der Nebenanlagen in der Höhe von etwa 300.000 Euro übernimmt die Stadtgemeinde Korneuburg. Die L 1122 ist in diesen Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von bis zu 3.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Als Verbindung der bestehenden Radfahranlagen in der Leobendorferstraße und Laaerstraße wird an der Nordseite der L 1122 ein kombinierter Geh- und Radweg errichtet. Im Zuge der Straßensanierung werden durch den NÖ Straßendienst auf einer Länge von rund 490 Metern und auf einer Sanierungsfläche von rund 3.000 Quadratmetern nach den Fräsarbeiten eine 13 Zentimeter starke Tragschichte sowie eine drei Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht. Die Fahrbahn wird dabei auf eine Breite von 5,5 Metern reduziert. Durch die Stadtgemeinde Korneuburg werden die Nebenanlagen neugestaltet. Die Straßenbauarbeiten führt die Firma Leyrer+Graf aus Schwechat von Juni bis September durch. Die Restarbeiten an den Nebenanlagen werden bis Oktober andauern. Die Arbeiten erfolgen voraussichtlich in drei Bauabschnitten unter Totalsperre der L 1122. Die Umleitungen führen über das Stadtgebiet von Korneuburg.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

