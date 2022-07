Beschäftigte in den oö. Krankenhäusern am Limit – So muss das Land Oberösterreich jetzt handeln!

Linz (OTS) - Die Arbeit in unseren Krankenhäusern wird immer fordernder. Beschäftigte sind mehr und mehr am Limit. Mittlerweile gehören Bettensperren zum Alltag, weil zu wenige Beschäftigte da sind. Obwohl die AK Oberösterreich bereits vor drei Jahren eine Studie zur Personalberechnung in den Spitälern präsentiert und mehr Personal gefordert hat, bleibt die Landespolitik säumig. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 19. Juli 2022, um 9:00 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 unter dem Titel: Beschäftigte in den oö. Krankenhäusern am Limit – So muss das Land Oberösterreich jetzt handeln! werden Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und AK-Expertin MMag.a Heidemarie Staflinger von der Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik (WSG) unsere Forderungen präsentieren und sagen, was die Landespolitik endlich tun muss.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.



Datum: 19.07.2022, 09:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock oder online

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

