YOU ARE EPIC: EIN NEUER EPIC MOMENT MIT IMPACTORY

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Start-Up ‚impactory‘ die mit ihrer Spenden-App dabei sind, den Spendenmarkt zu revolutionieren, können so über 300 gemeinnützige Projekte unterstützt werden; und dies mit der Garantie, dass jeder Euro genau dort ankommt, wo er gebraucht wird. YOU ARE EPIC und 'impactory' verbindet die soziale und gesellschaftliche Verantwortung.



Dazu Georg Hertner, Ideengeber bei YOU ARE EPIC: „Will man eine neue und noch dazu sozial sinnvolle Werbeplattform etablieren, sind Transparenz und Verlässlichkeit die Basis des Erfolgs. Aufbauend auf diesen Werten, hat YOU ARE EPIC eine Idee zum Leben erweckt (nämlich Werbungtreibenden eine neue Möglichkeit zu bieten, Markenbotschaften mit einem guten (Spenden-)Zweck zu verbinden), die nun mit der ‚impactory‘-Partnerschaft einen zusätzlichen Turbo erhält.“



Werbung wird in einem ganz neuen Licht präsentiert: Dieses neue und vorerst auf die Gaming-Branche zugeschnittene Format soll nicht als klassische Werbung wahrgenommen werden, sondern als Chance, mit "Epic Moments" (also besonderen Spielerfolgen) etwas zu bewirken. Dabei werden die Werbetreibenden als Supporter und Enabler wahrgenommen. Daniel Langer von ‚impactory‘ erläutert: "Mit diesem Ansatz shiften wir Werbebudgets von den klassischen Online-Werbeplattformen zu gemeinnützigen Organisationen. Diese nutzen die Mittel, um positive Veränderungen für unsere Gesellschaft und unseren Planeten zu bewirken."



Dieses Vermarktungsformat soll künftig Teil eines jeden Marketingmix werden (ähnlich Social Media Marketing) und die Möglichkeit schaffen, zielgerichtete Markenbotschaften mit der Befriedigung eines sozialen Bedürfnisses zu verknüpfen.



Leopold Machacek, EBCONT CEO und verantwortlich für Strategie, UI/UX Design und Prototyping sagt dazu: „Wir wollen eine Bewegung ins Rollen bringen und zeigen, dass jeder und jede ihre soziale Verantwortung ohne Aufwand und ohne Zwang wahrnehmen kann. Wir nutzen Epic Moments in denen KonsumentInnen gut drauf sind und ermöglichen ihnen in dieser Situation die Erfüllung ihres konkreten sozialen Bedürfnisses, anderen zu helfen, und zwar mit dem, was wir ja sowieso schon von Haus aus gerne tun: Mit dem Schaffen und Erleben von coolen Epic Moments.“



YOU ARE EPIC setzt bei der Umsetzung der Plattform auf eine Kombination von ‚Spielen und Spenden‘ – ohne dass die Spenden von SpielerInnen aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Die SpielerInnen sehen in ihrer Euphorie nach einem Epic Moment eine positive Werbeeinschaltung und haben gleichzeitig erstmals die Möglichkeit, eine Spende an eine NPO zu veranlassen, welche nicht von ihnen selbst, sondern vom Werbungtreibenden bezahlt wird.



Für den Werbungtreibenden wird damit Werbung und CSR verbunden und das Unternehmen als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen dargestellt.



Durch dieses neuartige Werbeformat lassen sich nun Werbegelder in hohem Ausmaß zu karitativen und sinnvollen Projekten und Organisationen umleiten. Gleichzeitig wird dabei der eigentliche Werbewert gegenüber allen bestehenden Werbeformaten deutlich gesteigert.



Es wird also für jeden Partner ein entsprechender Mehrwert generiert, für den Spieleanbieter, den Werbungtreibenden, den Spielern selbst, bis hin zu den Charity-Organisationen die letztendlich den Bedürftigen Leistungen zukommen lassen.



Nur durch die Kombination zwischen Werbungtreibenden und Spieler bzw. Spielerin ist eine Spende überhaupt erst möglich. Dadurch entsteht auch diese positive Verbindung zur beworbenen Marke.



Mit der nun vereinbarten Zusammenarbeit mit 'impactory' ist eine reibungslose, transparente und effiziente Abwicklung der Spendengelder garantiert. Ein weiterer Meilenstein auf der umtriebigen YOU ARE EPIC-Roadmap.



Es ist an der Zeit Gutes zu tun.

