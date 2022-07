Nachhaltige Immobilien: ÖGNI und TPA bündeln ihre Kompetenzen

Wien (OTS) - Die Taxonomie-Verordnung der EU hat die Bau- und Immobilienbranche vor neue Herausforderungen gestellt. Sie ist in allen ihren Teilbereichen von den Vorgaben betroffen und gefordert: Von Bau und Betrieb, Finanzierung, Vermögensanlage bis hin zur Bilanzierung. Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) und das auf Immobilien spezialisierte Steuerberatungsunternehmen TPA haben sich zusammengetan, um Unternehmen aus dem Immobilien-Sektor auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.

ÖGNI und TPA bieten Unternehmen aus der Immobilienbranche mit ihrer Kooperation ein großes Leistungsspektrum an. Beginnend bei der technischen, finanziellen und ESG Due Diligence; Transformationsberatung; Prüfung von Gebäuden und Prozessen und Investitionen nach den Vorgaben der EU-Taxonomie bis hin zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Dadurch entstehen für Unternehmen große Synergien und einfachere Prozesse.

„ Für viele Menschen sind all die Verordnungen zu EU-Green-Deal, EU-Taxonomie, ESG, SDG17, Pariser Klimaschutzabkommen, etc. nicht mehr verständlich und umsetzbar. Umso wichtiger ist eine verlässliche Unterstützung bei all den Fragen. Die Kooperation zwischen TPA und ÖGNI macht eine umfassende Unterstützung aus einer Hand möglich .“ so Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI.

TPA Partnerin und Immobilien-Expertin Karin Fuhrmann „ Die Taxonomie-Verordnung und die damit einhergehende Ökologisierung der Kapitalflüsse hat Nachhaltigkeit zu einem absoluten Muss für Unternehmen gemacht. ÖGNI und TPA ergänzen sich mit ihrem Know-how und unterstützen so Unternehmen bestmöglich, auf ihrem Weg alle Erfordernisse zu erfüllen .“

