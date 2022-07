ARBÖ: Ferienbeginn in Deutschland und Konzerte bringen ein staureiches Wochenende

Wien (OTS) - Nicht nur der Ferienstart in einigen deutschen Bundesländern, sondern auch die Konzerte von Guns n‘ Roses und Rolling Stones in Wien, der Auftritt von Wanda in Graz und - last but not least - die Starnacht am Wörthersee in Klagenfurt werden für Staus und Verkehrsbehinderungen sorgen.

Der Beginn der Sommerferien in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Teilen der Niederlande bedeutet wieder verstopfte Hauptverkehrsrouten. Einmal mehr werden die Transitrouten in Westösterreich, wie die Brennerautobahn (A13), Tauernautobahn (A10) und Inntalautobahn (A12) sowie die Fernpassstrecke (B179) in den Stauberichten vorkommen. Im Süden des Landes wird es vor allem vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) eng werden.



Zwtl: Guns n‘ Roses und Rolling Stones sorgen für volles Ernst-Happel-Stadion in Wien

Am 13. Juli werden Guns n‘ Roses ihre Fans mit „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome To The Jungle“, „November Rain“ und „Paradise City“ im Ernst-Happel-Stadion begeistern. Zwei Tage später, am 15. Juli, bringen „The Rolling Stones“ im Rahmen ihrer „Sixty“ Tour mit Hits wie „Satisfaction“, „Gimme Shelter“ und „Jumpin‘ Jack Flash“ das Stadion zum Beben. Da beide Konzerte fast ausverkauft sind, sollten Besucher, die mit dem Auto anreisen, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und längeren Verzögerungen auf der Meiereistraße, dem Handelskai sowie Engerthstraße und Trabrennstraße rechnen. Aber auch auf der Südosttangente (A23) sollten Autofahrer in den frühen Abendstunden Staus zwischen Knoten Inzersdorf und Knoten Kaisermühlen in beiden Richtungen sowie speziell vor den Abfahrten Handelskai und Knoten Prater einplanen. Parkplätze direkt am Ernst-Happel-Stadion sind rar und sehr schnell voll. Als Alternativen bieten sich die Parkgaragen am Messegelände und beim Stadion Center an. „Wir raten den Besuchern, so weit als möglich mit den Öffis anzureisen, da die U-Bahnstation Stadion nur ein paar Schritte vom Veranstaltungsgelände entfernt ist“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Josef Kocanda.



Zwtl: Verzögerung vor und nach Wanda Konzert in Graz

Zahlreiche Wanda Fans werden am 16. Juli in die Freiluft Arena B der Messe Graz strömen, um dort das neueste Programm „Ciao!“ zu erleben. Autofahrer sollten besonders vor und nach dem Konzert mit Verzögerungen und Staus rund um die Messe rechnen. Für Konzertbesucher stehen rund 1.800 Parkplätzen am Messegelände zur Verfügung. Alternativ bietet sich zusätzlich die Tiefgarage unter der Merkur-Arena an. Am besten reisen die Besucher mit den Öffis der Grazer Linien an.



Zwtl: „Starnacht am Wörthersee“ zieht Schlagerfans an



Am 15. und 16. Juli wird Klagenfurt zum „Mekka“ für Schlagerfans. Die „Starnacht am Wörthersee“ auf der Bühne am Wörthersee Ostbucht bringt Stars wie Nik P, Francine Jordi, Semino Rossi und viele andere große Namen nach Kärnten. Besucher sollten zeitgerecht anreisen, da es rund um das Gelände zu Verzögerungen kommen kann. Die Parkplätze vor Ort sind ausgeschildert. „Für eine stressfreie Anreise rät der ARBÖ, auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Mit den Linien 10 oder 20 kommen Sie direkt zum Strandbad, das 3 Gehminuten von der Starnacht Arena entfernt ist. Alternativ bietet sich die Anfahrt mit den ÖBB an: die S-Bahnstation Klagenfurt West ist nur wenige Minuten vom Gelände entfernt.“, weiß der ARBÖ Informationsdienst.

