Oö. Volksblatt: "Keine Verschnaufpause" (von Roland KORNTNER)

Ausgabe vom 12. Juli 2022

Linz (OTS) - Die Herausforderungen sind vielfältig: Corona ist gekommen, um zu bleiben, zudem ist beim Krieg in der Ukraine kein Ende in Sicht und die Auswirkungen werden uns auch hierzulande noch lange beschäftigen.

Kaum ein Tag, an dem nicht über steigende Preise, die hohe Inflation, gedrosselte oder ausbleibende Gaslieferungen, dazu (vor allem von China ausgehende) Lieferkettenprobleme und den stetig wachsenden Fachkräftemangel zu lesen ist.

Es war ob dieser komplexen Themenlage vermutlich schon einmal einfacher, Politiker zu sein. Doch Oberösterreich macht, auch wenn es sich logischerweise von machen internationalen Entwicklungen nicht abkoppeln kann, eine wirklich gute Figur. Das zeigt auch der Blick auf die harten Fakten. Das Beschäftigungsausmaß ist groß wie nie, seit kurzem haben erstmals über 700.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher einen Job. Dabei ist die Arbeitsplatzsicherheit groß, die Wirtschaft wächst nach wie vor und der Mut zu Investitionen ist bei den Unternehmen durchaus gegeben.

Die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dieser Pfad trotz internationaler Verwerfungen weiter beschritten wird, ist die nächste große Herausforderung. Kein Wunder also, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer sich auch im Sommer „auf nicht viel Ruhe“ einstellt.



