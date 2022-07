Zadić/Rauch: Niederschwelliger Zugang zum Schwangerschaftsabbruch muss in ganz Österreich garantiert sein

Medizinische Grundversorgung von Frauen muss überall verfügbar sein

Wien (OTS) - „Wir müssen auch in Österreich die Möglichkeit der selbstbestimmten, freien Wahl sicherstellen.“ Mit dieser Aussage reagieren Justizministerin Alma Zadić und Gesundheitsminister Johannes Rauch auf den Vorschlag des EU-Parlaments, ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Auch in Österreich gebe es kein flächendeckendes Angebot für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch. ***

Ende Juni kippte der Supreme Court in den USA das landesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Infolgedessen forderte das EU-Parlament nun in einer Resolution, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Justizministerin Zadić und Sozial- und Gesundheitsminister Rauch begrüßen diesen Vorstoß. „Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine bewusste, höchstpersönliche Entscheidung. Wir müssen aufhören, über die Körper insbesondere von Frauen zu bestimmen“, betont Zadić. „Ihre höchstpersönlichen Entscheidungen sind zu akzeptieren.“

Ausbau der Versorgung für ein flächendeckendes und leistbares Angebot

Sozial- und Gesundheitsminister Rauch sieht in Österreich Bedarf, ein flächendeckendes und leistbares Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch sicherzustellen. In vielen Bundesländern gebe es zu wenig Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, die einen Abbruch durchführen. Frauen müssen sich für einen Termin von der Arbeit freinehmen, teils weit fahren. Zudem ist ein Schwangerschaftsabbruch privat zu bezahlen. „Das alles führt zu einer zusätzlichen Belastung, die Frauen eine selbstbestimmte, freie Entscheidung erschwert“, kritisiert Rauch. Er sieht die Länder in der Pflicht, das Angebot zu verbessern.



