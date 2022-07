Festival-Land Niederösterreich

LH Mikl-Leitner, LR Danninger: Kultur-Events als perfekter Anlass für einen Kurzurlaub in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Niederösterreich verfügt über eine hohe Dichte an Festivals – sowohl im urbanen als auch im ländlichen Bereich. Mit dem Schrammel.Klang.Festival in Litschau am Herrensee, dem Kultur.Sommer.Semmering und dem Festival Schloss Weitra starten dieses Wochenende drei weitere hochkarätige Kultur-Events in einzigartiger Kulisse. Die vielen Festivals sind auch ein idealer Anlass, um Niederösterreich bei einem Kurzurlaub für sich zu entdecken. Wirtshauskultur-Wirtinnen und Wirte, spannende Ausflugsziele sowie Rad- und Wanderwege bieten den Gästen ein Gesamterlebnis mit einer perfekten Mischung aus Kultur, Kulinarik und Natur.

„Das Kulturleben in Niederösterreich ist vielfältig, vor allem die zahlreichen Theaterbühnen, Festivals und Open-Air Bühnen suchen ihresgleichen“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auch betont: „An den schönsten Locations des Landes wie in Grafenegg, am Semmering oder in Reichenau an der Rax finden erstklassige kulturelle Darbietungen statt. Quer durch alle Genres betrachtet gibt es in Niederösterreich über das Jahr gesehen etwa 300 Festivals im Kunst- und Kulturbereich. Das ist beeindruckend viel für ein einziges Bundesland! Damit auch Nächtigungsgäste länger den Festivalreigen genießen können, haben wir wunderbare Angebote in ganz Niederösterreich, die auch den Erwartungen des anspruchsvollen Gastes entsprechen. Kultur und Tourismus arbeiten hier Hand in Hand und werden gemeinsam das Festival-Land Niederösterreich noch stärker in den Vordergrund rücken.“

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ergänzt: „Viele Gäste werden in der aktuellen Situation anstatt des Langstreckenflugs in die Karibik auf kürzere Nahurlaube setzen. Wir sehen darin auch eine Chance für unsere Gastgeberinnen und Gastgeber, denn unser oberstes Motto lautet: Vom Ausflug zum Kurzurlaub – vom Kurzurlaub zum Haupturlaub. Wir möchten unsere Gäste länger hierbehalten und somit die Wertschöpfung pro Gast erhöhen. Kunst- und Kulturangebote sind dafür ein entscheidender Impulsgeber. Die Kombination mit authentischer Kulinarik, hochwertigen Unterkünften und Wanderungen, rundet einen perfekten Kurzurlaub in Niederösterreich ab.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, führt weiter aus: „Wir möchten das Festival-Land Niederösterreich als buchungsrelevantes Produkt am Markt etablieren. Ich lege unseren Gästen nahe, ihren Kulturbesuch auch mit einem längeren Aufenthalt zu bereichern. Wir möchten dem Gast ein Gesamterlebnis bieten, da ein besonderer Ort und ein gutes Umfeld starken Einfluss auf die Wahrnehmung und den Erlebniswert ausüben. Die Besonderheit Niederösterreichs liegt in der einzigartigen Kombinationsmöglichkeit von hochwertigen Kunst- und Kulturangeboten mit Kulinarik und Naturerlebnissen – auch jenseits urbaner Räume“.

Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst & Kultur beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, meint: „Niederösterreich hat sich dank eines klaren Bekenntnisses zu Kunst und Kultur als außerordentlich zeitgemäßer Kulturstandort etabliert. Gerade im Sommer heißt es: ‚Ganz Niederösterreich ist Bühne‘, wo Festspiel-Vielfalt aller Genres geboten wird – von beschwingten Komödien und Sprechtheaterklassikern, opulenten Musikkonzerten, hochkarätigen Opern und Operetten bis hin zu spannenden Sommerkinoabenden. Romantische Schlösser und Burgen, prachtvolle Theaterhäuser und beeindruckende Open-Air-Bühnen sind neben der herrlichen niederösterreichischen Landschaft mit Weingärten, Bergwelt und Seen die Spielstätten für qualitätsvollen niederösterreichischen Kulturgenuss.“

Der von Wald gesäumte Herrensee in Litschau lädt vom 15. bis 17. Juli im Sommer nicht nur zur Abkühlung ein, sondern auch zum Kulturgenuss. Bereits zum 16. Mal veranstaltet Zeno Stanek heuer das Schrammel.Klang.Festival. Besucherinnen und Besucher erleben an jedem der Wochenenden das gewohnte Schrammel.Klang-Programm mit den vielfältigen Matineen, dem Schrammel.Pfad rund um den Herrensee und den stimmungsvollen Abendkonzerten im Herrenseetheater. Mehr unter www.waldviertel.at/kultur-schrammelklangfestival

Im traditionsreichen Höhenluftkurort Semmering fanden schon um die Jahrhundertwende zahlreiche Geistesgrößen und Kunstschaffende Altösterreichs ein mondänes Sommerrefugium, darunter Arthur Schnitzler, Stefan Zweig oder Oskar Kokoschka. Unter der Intendanz von Pianist und Dirigent Florian Krumpöck lässt der Kultur.Sommer.Semmering noch bis 4. September im eleganten Jugendstil-Ambiente des legendären Grandhotel Panhans diese Blütezeit der Sommerfrische mit einem hochkarätigen literarisch-musikalischen Reigen wieder aufleben. Mehr unter www.wieneralpen.at/kultur-sommer-semmering

Intendant und Autor Peter Hofbauer setzt erneut auf eine Komödie aus der Operettenwelt: „Wiener Blut“, mit den berühmten Melodien von Johann Strauss, ist eine der beliebtesten Operetten weltweit. Das beliebte Festival auf Schloss Weitra ist eines der 19 Spielstätten des Theaterfest Niederösterreich und läuft noch bis 7. August. Mehr unter www.waldviertel.at/kultur-schloss-weitra-festival

Jeden Sommer wird der Lunzer See zur Kulisse für ein erfrischendes und klangerfülltes Festival. Das außergewöhnliche Ambiente bietet anspruchsvollen Künstlerinnen und Künstlern eine herausragende Plattform – intim, jedoch offen für neue Experimente - in kleinem Rahmen, doch groß in seiner Vielfalt und Kunst. Das Festival hat sich vom 15. bis 30. Juli bewusst der Kammermusik, den feinen Tönen und den neuen Strömungen in der Kunst verschrieben. Im Fokus stehen internationale Künstlerinnen und Künstler, die neue Wege gehen und den Dialog mit anderen Genres und dem Publikum suchen. Mehr unter www.mostviertel.at/wellenklaenge

Der Kulturverein FalkArt veranstaltet am 23. und 24. Juli erstmalig ein Musik- und Kunstfestival. Der hochkarätig programmierte Konzertabend (5/8erl in Ehr'n, Skolka, Nadine Abado) und viele weitere Programmpunkte verwandeln an diesem Wochenende die Burgruine Falkenstein in eine zauberhafte Kunst- und Konzertarena. Der thematische Schwerpunkt des Festivals liegt auf dem Klimawandel. Verschiedene bildende und darstellende Künstlerinnen und Künstler präsentieren dort ihre Arbeiten zum Thema.

Jeden Sommer treffen einander in Grafenegg große internationale Orchester und die besten Solistinnen und Solisten aus aller Welt, um mit einem abwechslungsreichen Programm den Sommer zu begehen. Zentrale Spielstätten des Grafenegg Festival sind die Open-Air Bühne Wolkenturm inmitten des 32 Hektar großen Schlossparks und der Konzertsaal Auditorium. Das Festival unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder wird am 13. August mit Ludwig van Beethovens „Fidelio“ in einer konzertanten Aufführung eröffnet. Mehr unter www.waldviertel.at/kultur-sommerkonzerte-grafenegg

Die Festspiele Reichenau an der Rax sind ein Highlight im niederösterreichischen Veranstaltungskalender und vermitteln Kulturgenuss in der Sommerfrische. Das eindrucksvolle Festspielhaus, hochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler und das besondere Festspiel-Flair ziehen Jahr für Jahr zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Das Programm legt noch bis 6. August den Fokus auf Theaterklassiker aus dem späten 19. und 20. Jahrhundert. Renommierte Kunstschaffende wahren unter der neuen Intendantin Maria Happel den besonderen Charme der Festspiele Reichenau. Mehr unter www.wieneralpen.at/festspiele-reichenau

39 Kulturveranstaltungen in acht Weinbaugebieten: Noch bis 2. September findet das hochkarätige Kulturprogramm aus Lesungen, Konzerten und Poetry Slams mit mannigfaltiger Weinbegleitung in idyllischen Winzerhöfen, Heurigen und Kellergassen statt. Sämtliche Einzelheiten zu den Protagonistinnen und Protagonisten finden Interessierte im Veranstaltungskalender Niederösterreich. Tickets sind direkt bei den Weingütern erhältlich. Mehr unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen

Wenn sich im Sommer der Vorhang für’s Theaterfest Niederösterreich hebt, dann wird das ganze Land zur Bühne. Unterhaltsam, bunt und abwechslungsreich wie immer präsentieren 19 Spielstätten in allen Regionen des Landes Oper, Operetten, Possen, Singspiele, Musicals und Theater. Nicht umsonst bezeichnet die Intendantin am Stadttheater Berndorf und neue Obfrau des Vereins Theaterfest Niederösterreich Kristina Sprenger den beliebten Veranstaltungsreigen als „30-jährige Erfolgsgeschichte“. Mehr dazu im Niederösterreich Magazin.

Ausgewählte Veranstaltungen im Festival-Sommer Niederösterreich inklusive Nächtigungs- und Kulinarik-Tipps finden Interessierte in einem neuen Beileger. Er kann kostenlos unter folgendem Link bestellt oder online geblättert werden:

www.niederoesterreich.at/festival-land-niederoesterreich, www.theaterfest-noe.at/, www.festival-land.at

