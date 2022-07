Helga Krismer zu Preisdeckelung: "Johanna Mikl-Leitner, du hättest es selbst in der Hand"

Die populistischen Preisdeckelungs-Populismen der Landeshauptfrau wurden schon hinlänglich zerpflückt. Die NÖ Grünen antworteten per Twitter.

aufgrund sich nun doch häufender Anfragen, was die Grünen Niederösterreich denn zur am Wochenende nun auch von der Landeshauptfrau strapazierten Preisdeckelungs-Populismus-Wuchtel zu sagen hätten, darf ich auf den dazu schon Sonntagnachmittag von Landessprecherin Helga Krismer ausgesandten Tweet verweisen:

#vpnö soll sich um @evnergy kümmern: Netzausbau und Linie als 51%-Eigentümerin vorgeben. Und: mehr #Windräder braucht es auch in NÖ. #Energiekrise#Klimakrise“

Angesichts der Vielzahl anderer kritischer und durchaus auch solider Meldungen – sogar aus den Reihen der ÖVP – die den Mikl-Leitner Sager als plumpes Punktesammeln an der Populismusfront enttarnten, wäre damit aus unserer Sicht alles gesagt, was zu sagen ist:

"Ein Preisdeckel ist das falsche Signal und lenkt von der eigenen Verantwortung ab. Gerade die NÖ-Landesregierung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze hätte es als Mehrheitseigentümerin (51%) der EVN in der Hand, hier statt Worthülsen Fakten zu schaffen, die sich in den Energierechnungen der Niederösterreicher:innen sicht- und spürbar niederschlagen! Soziale Maßnahmen zur Entlastung der Menschen sind möglich und wären mit allen Parteien in NÖ sicher vereinbar, aber Mikl-Leitner muss endlich handeln, anstatt vor der anstehenden Landtagswahl nur populistische Sager zu produzieren. Wo bleibt ihr Engagement gegen die Klima- und Energiekrise? Wann spricht sie sich für den Windkraft- und Netzausbau der EVN aus? Aber wir wissen längst: Johanna Mikl-Leitner plappert eben nicht nur bei Ballkleidern manchmal schneller als ihr Schatten“, schließt Krismer ab.

