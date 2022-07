Schülerunion stellt im kommenden Jahr 84% der LSV und 90% der BSV Mandate: Bestes Ergebnis seit sechs Jahren

Mit 133/159 LSV und 26/29 BSV Mandaten stellt die Schülerunion im kommenden Jahr zum 17. Mal in Folge den/die Bundesschulsprecher:in.

Wien (OTS) - In den vergangenen zwei Wochen fanden in ganz Österreich die Wahlen zur Landesschülervertretung 2022/23 statt. Unter dem bundesweiten gemeinsamen Motto #Werwennnichtwir und den bundesweiten Forderungen zum Thema Mental Health kandidierten bundesweit 10 Teams im AHS, BMHS, BS und ZLA Bereich für die überschulische Vertretung. Trotz starker Konkurrenz und einem stetig wachsenden Mitbewerberfeld hat es die Schülerunion erneut geschafft, mit Abstand die meisten Mandate in der überschulischen Vertretung zu sichern und im Vergleich zum Vorjahr ihre Mandate sogar auszubauen: Die LSV-Mandate haben sich von 128 auf 133 erhöht und die BSV-Mandate von 22 auf 26. Diese vier BSV-Mandate holte die Schülerunion in den Bundesländern Wien, Salzburg, Vorarlberg und Tirol zurück.

“Ich kann es nicht in Worte fassen, wie überwältigt ich von diesen grandiosen Wahlergebnissen bin. Erneut haben wir bewiesen, dass sich konstruktive Vertretungsarbeit, ein ehrlicher Wahlkampf und bildungspolitische Inhalte auszahlen und das ist das, was sich die Schülerinnen und Schüler von ihrer Vertretung erwarten. Mit voller Überzeugung werden wir auch im kommenden Jahr den Weg der konstruktiven Vertretungsarbeit weiterführen”, so die Bundesobfrau Carina Reithmaier zum Ausbau der Mandate österreichweit. Die alljährlichen Wahlen zur Bundesschülervertretung finden im Herbst statt, dort wird der/die nächste Bundesschulsprecher:in sowie seine/ihre Stellvertreter:innen gewählt.

Während der zwei Wahlwochen begaben sich unzählige Funktionärinnen und Funktionäre auf Wahltour um als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Kandidatenteams an ihren Wahltagen zu unterstützen. Auch die Bundesgeschäftsführerin Sarah Drexler bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären: “So ein Wahlergebnis wäre ohne die unzähligen Funktionärinnen und Funktionäre, die ihre Freizeit in einen bildungspolitischen Verein und damit in die Veränderung der Zukunft investieren, absolut nicht möglich gewesen. Ich möchte mich im Namen der gesamten Schülerunion Österreich für jede Stimme, jeden gefahrenen Kilometer und jede weitere überzeugte Person bedanken!”.

Auflistung der SU-LSV-Mandate pro Bundesland für das Schuljahr 2022/23:

Wien: 18/24 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

Niederösterreich: 24/24 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

Burgenland: 7/12 inkl. 2 Landesschulsprecher:innen

Steiermark: 15/15 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

Oberösterreich: 23/24 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

Salzburg: 10/15 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

Vorarlberg: 5/12 inkl. 2 Landesschulsprecher:innen

Tirol: 16/18 inkl. 3 Landesschulsprecher:innen

ZLA: 2/4 inkl. LFLA Sprecherin

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

