Corona, Teuerung, Gas: „Report“ über den Krisen-Herbst

Am 12. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2, zu Gast im Studio ist Politikwissenschafter Peter Filzmaier

„Report" am Dienstag, dem 12. Juli 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Krisen-Herbst

Ob Corona, Teuerung oder Gas: Die Regierung muss sich vor der parlamentarischen Sommerpause gleich mit mehreren Krisen beschäftigen, die sich im Herbst verschärfen könnten. Denn weder die Kehrtwende bei der Corona-Politik noch das beschlossene Anti-Teuerungspaket holen die Regierung aus dem Umfragetief. Laut einer aktuellen Befragung der Lazarsfeld Gesellschaft haben 45 Prozent der Bevölkerung wenig oder kein Vertrauen in die Regierung. Wie sich das im Herbst und bei den kommenden Wahlen auswirken wird, haben Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar recherchiert.

Live im Studio ist der Politikwissenschafter Peter Filzmaier.

Omnipräsenter Ex-Kanzler

Ex-Kanzler Christian Kern drängt auf die politmediale Bühne. Fast täglich kommentiert er die Energiekrise, ob in Zeitungen, im Fernsehen oder auf Twitter. Gerüchte tauchten auf, dass er eine neue Partei oder Wahlplattform gründen wolle. Kern selbst dementiert das in diversen Interviews, auch gegenüber dem „Report“ – dennoch sorgt das für Irritation in der SPÖ. Die Gerüchte sind aber vielmehr ein Schaubild der aktuellen Politikverdrossenheit in Österreich, ergibt die Recherche von Laura Franz.

Fragwürdiges Jubiläum

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden das schwarze Niederösterreich und das rote Wien getrennt. Noch 100 Jahre später wird damit Politik gemacht. Niederösterreich feiert die Eigenständigkeit, dabei ist eigentlich Wien eigenständig geworden. Ein historisch fragwürdiges Jubiläum, bei dem es um viel Geld und parteipolitische Rivalitäten geht. Der Frage, warum Niederösterreich die Trennung vom roten Wien so groß feiert, sind Martin Pusch und Alexander Sattmann nachgegangen.

„Die Ersten“

Sie sind und waren in ihren Funktionen jeweils die „Ersten“: Irene Fuhrmann ist die erste Teamchefin des Frauenfußballnationalteams, Susanne Riess war Österreichs erste Vizekanzlerin und Sportministerin. So unterschiedlich ihre Karrieren auf den ersten Blick wirken, umso mehr Parallelen finden sich auf ihrem Weg ganz nach oben in Politik, Sport und Wirtschaft. Im Gespräch mit Susanne Schnabl haben die beiden über weibliche Karrieren und Hürden in Männerdomänen gesprochen, was sich gesellschaftspolitisch ändern muss und wie man sich gegen Diskriminierung, Reduktion aufs Aussehen und dumme Bemerkungen wehren kann.

Getäuschte Öffentlichkeit

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig glaubte mit seinem Amtskollegen aus Kiew, Vitali Klitschko, zu sprechen, doch tatsächlich dürften ihn zwei russische Comedians reingelegt haben. Das ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Politiker oder die Öffentlichkeit bewusst in die Irre geführt werden. Manchmal ist der Hintergrund ein harmloser Marketing-Gag, doch gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges ist Desinformation und bewusste Täuschung ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die rasante technische Entwicklung um sogenannte Deepfakes beschleunigt dieses Phänomen. Yilmaz Gülüm zeigt Fälle auf, wie Österreich in der Vergangenheit getäuscht wurde, und spricht mit Menschen, die dahinter standen.

