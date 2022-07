Theater, Lesungen und Theatergespräche

Vom Kulturpavillon am Semmering bis zum Brandlhof in Radlbrunn

St. Pölten (OTS/NLK) - Der am Wochenende gestartete „Kultur.Sommer.Semmering“ setzt diese Woche sein Programm mit einer Lesung von Senta Berger aus Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ heute, Montag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon fort. Morgen, Dienstag, 12. Juli, präsentieren hier Josef Hader und Alfred Dorfer ihre Satire „Indien“ bzw. am Freitag, 15. Juli, Elena Uhlig und Fritz Karl in „Beziehungsstatus: Erledigt“ Texte von Erich Kästner über Kurt Tucholsky bis hin zu Luis Fernando Verissimo; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Dörte Lyssewski, Joseph Lorenz, Wolfgang Hübsch und Jeanette Nagy widmen sich im Kulturpavillon am Freitag, 15. Juli, ab 15.30 Uhr und am Samstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr Thomas Bernhards „Der Ignorant und der Wahnsinnige“. Stefan Zweig steht am Samstag, 16. Juli, zwei Mal im Mittelpunkt: ab 11 Uhr im Grandhotel Panhans mit „Brennendes Geheimnis“ (mit Fritz Karl und Maciej Golebiowski an der Klarinette) sowie ab 15.30 Uhr im Kulturpavillon mit einer Lesung von Klaus Maria Brandauer, begleitet von Arno Waschk am Klavier. Am Sonntag, 17. Juli, spannt zunächst Miguel Herz-Kestranek gemeinsam mit Aliosha Biz an der Violine ab 11 Uhr im Kulturpavillon in „Goethe, Schiller, Nestroy“ einen Bogen zwischen Klassik und Satire, ehe sich Elisabeth Orth ab 15.30 Uhr im Panhans mit „Die Augen des ewigen Bruders“ neuerlich Stefan Zweig widmet. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Morgen, Dienstag, 12. Juli, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach die Komödie „Der Revisor“ nach Nikolai Gogol unter der Regie und in einer Bearbeitung von Kilian Klapper Premiere. Folgetermine: 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22. und 23. Juli jeweils ab 20.15 Uhr bzw. 17. und 24. Juli jeweils ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Die Theatergruppe Tribuswinkel bringt von Donnerstag, 14., bis Samstag, 16. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 17. Juli, ab 17 Uhr im Rosamunde-Stadl in Traiskirchen Ray Cooneys Komödie „Doppelt leben hält besser“ rund um einen gleichzeitig mit zwei Frauen verheirateten Londoner Taxifahrer zur Aufführung. Karten unter 0664/8690018, Christl Nawratil; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Im Rahmen der Reihe „Alte Meister“ der Festspiele Reichenau spricht am Donnerstag, 14. Juli, Claus Peymann mit Michael Maertens und am Samstag, 16. Juli, Peter Stein mit Maria Happel; Beginn im Theater Reichenau ist jeweils um 15.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52528, e-mail tickets @ theaterreichenau.at und www.theaterreichenau.at.

Im Rahmen des Festivals Retz liest am Freitag, 15. Juli, Stefan Kutzenberger aus „Jokerman“ und am Sonntag, 17. Juli, Sabine Haupt aus „Hörensagen“ von Åsa Wikforss; Beginn im Kulturhaus Schüttkasten ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Das Südbahnhotel am Semmering feiert am Samstag, 16. Juli, ab 11 und 15 Uhr sowie am Sonntag, 17. Juli, ab 14 Uhr das Jubiläum „140 Jahre Südbahnhotel“ mit einem von Dominik Nostitz arrangierten theatralisch-musikalischen Parcours durch das gesamte Haus mit Szenen, Geschichten, Melodien und Bildern aus der Zeit der Hochblüte des Hotels. Nähere Informationen und Karten unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at.

Die Theatergruppe teatro bringt im Rahmen des „Theaterfest für Kids“ am Samstag, 16. Juli, ab 18.30 Uhr im Stadttheater Mödling „Robin Hood“ als Musical zur Uraufführung (Buch und Regie: Norbert Holoubek, musikalische Leitung: Walter Lochmann). Folgetermine: 17., 23., 24., 29., 30. und 31. Juli sowie 4., 5. und 6. August jeweils ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail teatro @ diestadtgalerie.at und www.teatro.at.

In der Galerie am Lieglweg in Neulengbach gibt es am Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr das Literaturfrühstück „Il Viaggio" mit Uschi Nocchieri, begleitet vom Barockensemble Vela, zum Thema Reisen. Nähere Informationen bei der Galerie am Lieglweg unter 02772/56363 und 0676/4134647, e-mail ursula.fischer @ utanet.at und www.galerieamlieglweg.at.

Schließlich spielt die Bühne Weinviertel noch von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Juli, jeweils ab 20 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn Johann Nestroys Posse „Der Zerrissene“. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Ziersdorf unter 02956/220416 bzw. e-mail tickets @ buehne-weinviertel.at und www.buehneweinviertel.at.

