Wissenschaft stärkt Industrie: Guangming Science City lockt Talente aus aller Welt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 8. Shenzen Global Shenzhen Entrepreneurs Convention and Guangming Science City Conference begann am 5. Juli und führte Wissenschaftler und führende Unternehmer aus aller Welt in die südchinesische Stadt zusammen. Sie waren eingeladen, ihre Meinung dazu zu äußern, wie Guangming Science City die Innovationsbranche, die Forschungsbranche, das Gesundheitswesen und die digitale Wirtschaft in die Zukunft führen kann.

Fan Jianping, Akademiker der International Eurasian Academy of Sciences und Leiter des Shenzhen Institute of Advanced Technology der chinesischen Wissenschaftsakademie sagte in einer Keynote-Rede, dass Guangming Science City, gefördert gleichermaßen von der Regierung und der Wirtschaft, auf dem Weg sei, ein Innovationszentrum mit groß angelegten wissenschaftlichen Einrichtungen, Forschungsinstituten, Universitäten und Industrieparks zu werden.

Um wissenschaftliche Entdeckungen in industrielle Innovationen zu verwandeln, hat Guangming Science City einen Weg gefunden, die Wissenschaft mit dem Markt zu vernetzen. Sie wird zu einer Plattform ausgebaut, auf der die Innovationsschiene mit der industriellen Schiene integriert werden kann. Sie stellt als erste dieser Art einen Vorreiter für dieses Modell dar, bei dem Innovationen und Geschäft in einem Komplex vereint werden. Dieses Modell hilft dabei, die neuesten Erkenntnisse aus den Laboren direkt in die Startups zu tragen, wo deren Marktgängigkeit und Möglichkeiten für eine Massenproduktion geprüft werden können. Zudem können die Forscher schnell informiert werden, wenn etwas geändert werden muss; damit wird der Vermarktungszyklus deutlich verkürzt und die wissenschaftsabhängige Ökonomie beschleunigt.

Guangming Science City, gelegen im nördlichen Teil von Shenzhen, wird zu einem Ort ausgebaut, der ein umfassendes nationales Wissenschaftszentrum darstellt. Die Wissenschaftsstadt umfasst eine Fläche von 99 Quadratkilometern und wird neun zentrale Wissenschafts- und Technologieeinrichtungen beheimaten, 10 Forschungsinstitute, zwei Zentrallabore auf Provinzebene und zwei Forschungsuniversitäten. Derzeit arbeiten über 3.000 hochkarätige Wissenschaftler in 150 Innovationsteams und über 20 akademisch geleitete Gruppen in der City.

„Wir werden die Möglichkeiten wissenschaftlicher und technologischer Innovation nutzen", sagte Shang Yuanfang, Präsident der Shenzhen Cellbri Bio-Innovation Technology Company. Shang sprach davon, wie smarte Produktion synthetische Biologie stärkt. Seit seiner Gründung im Februar 2020 ist Cellbri ein führendes Biotech-Unternehmen in China, das sich auf die Herstellung von Geräten für Zell- und Gentherapie spezialisiert hat.

Cellbri ist eines von vielen Unternehmen, das die Chancen ergriffen hat, die Guangming Science City bietet. Während der Guangming Investment Promotion Conference, die im Bezirk Guangming ab dem 6. Juli abgehalten wurde, unterschrieben über 200 chinesische Unternehmen 40 Abschlüsse mit einem Wert von über 60 Mrd. Yuan. Die Verträge umfassen Biopharmaka, neue Materialien, smarte Produktion, neue Energien, den Aufbau von wissenschaftlichen Stellen und Finanzdienstleistungen.

Im Bezirk Guangming arbeiten über 78.000 Unternehmen. Darunter sind wettbewerbsfähige Industriecluster für UHD-Displays, neue Materialien und smarte Sensoren. Unter seinen Top-Unternehmen befinden sich China Star Optoelectronics Technology (CSOT), BTR New Material Group und Sunwoda, ein Batteriehersteller. Der Bezirk arbeitet drauf hin, ein Zentrum für echte Innovation aufzubauen, um eine auf Wissenschaft gestützte Wirtschaft aufzubauen und Innovationen weltweit anzuziehen. In den letzten Jahren nahm die Anzahl der Unternehmen im Durchschnitt um 15,7 Prozent jährlich zu, was den Bezirk zu einer der belebtesten und vielversprechendsten Gegenden in Shenzen machte.

Dank des Cluster-Effekts wurden vorgeschaltete Unternehmen in der Produktionskette vom Bezirk angezogen. Die Hengmei Optoelectronic Corporation (HMO), die während der Konferenz zusagte, sich im Bezirk niederzulassen, ist ein Beispiel dafür. HMO, die auf die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von Polarisationsfiltern, funktionellen optischen Filmen und optischen Kompensationsfilmen spezialisiert ist, ist einer der Zulieferer von CSOT. Das Unternehmen plant, in den Industriepark von CSOT zu ziehen, um die Panels der nächsten Generation zu bauen, wie der Geschäftsführer von HMO, Tan Zhimin, bekräftigt. „Guangming erlebt nun einen Cluster-Effekt in der Herstellung von UHD-Displays. Es bietet vorteilhafte Industrierichtlinien, dank derer Unternehmen ihre Kosten senken können. Deshalb sind wir optimistisch, was die Zukunft des Bezirks angeht."

Top Precision Engineering (TPE), ein weiterer Unterzeichner, wird von der Attraktivität von Guangming für Talente auf der ganzen Welt angezogen. Der Hersteller für Maschinenteile aus Foshan wurde 2012 gegründet und plant, seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in diesen Bezirk zu verlegen, um Co-Bots zu bauen und Technologien für die Mensch-Maschine-Interaktion zu entwickeln. Guangming Science City ist fortschrittlich bei der Förderung von Innovationen, Forschung und Entwicklung, der Attraktivität für Talente, der Förderung von Wachstum und der Unterstützung bei Richtlinien, sagte der stellvertretende Geschäftsführer von TPE, Wang Yangi. „Guangming verfügt über ein bemerkenswertes ökologisches Umfeld und stellt eine Plattform dar, dank derer unser Unternehmen mehr Talente anlocken kann", fügt er hinzu.

Guangming wird eine Reihe von Richtlinien in Kraft setzen, die das Wachstum seiner Hauptindustriezweige fördern werden. Der Fokus wird dabei darauf liegen, herausragende Unternehmen in die Produktionskette aufzunehmen und dadurch wichtige wissenschaftliche Innovationen zu kommerzialisieren, professionelle Plattformen für öffentliche Dienstleistungen bereit zu stellen, innovative Startups zu fördern und ein gutes Klima für Tech-Unternehmen zu schaffen. Auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen werden entsprechend umgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Frau Meng,

Tel.: +86-10-63074558.