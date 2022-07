ORF III am Dienstag und Mittwoch: Opernabend mit „Nabucco“-Premiere live aus St. Margarethen

Außerdem: Agatha Christies „Mörderische Spiele“, „Kultur Heute Spezial“ vom Carinthischen Sommer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Dienstag, dem 12. Juli 2022, den Krimisommer mit zwei spannenden Fällen der Agatha-Christie-Reihe „Mörderische Spiele“ fort. Zuvor meldet sich „Kultur Heute“ mit einer Spezialausgabe vom Eröffnungskonzert des Carinthischen Sommers. Am Mittwoch, dem 13. Juli, überträgt ORF III die diesjährige Inszenierung von Verdis „Nabucco“ live-zeitversetzt aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen im Burgenland. Ein „Kultur Heute Spezial“ sowie die Dokumentation „Burgen und Schlösser in Österreich – Das Südburgenland“ bilden das passende Rahmenprogramm.

Dienstag, 12. Juli

Im Vorabend präsentiert ORF III ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) vom Eröffnungskonzert des Carinthischen Sommers im Congress Center Villach. Auf dem Spielplan steht heuer Beethovens unvollendete 10. Sinfonie, die von einer künstlichen Intelligenz vervollständigt wurde.

Danach geht es im Hauptabend ab 20.15 Uhr weiter mit zwei Folgen der Krimireihe „Mörderische Spiele“, basierend auf den Romanen der „Queen of Crime“ Agatha Christie. In „Stummer Zeuge“ dreht sich alles um den Tod von Emilie Longuet. Einige Wochen nach dem Tod der reichen alten Dame trifft ein Brief bei Kommissar Laurence ein, in dem die verstorbene Frau ihre Sorge kundtut, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Der Kommissar begibt sich auf Spurensuche im Schloss der Verstorbenen und trifft neben äußerst suspekter Verwandtschaft auf jemand völlig unerwarteten… seine eigene Mutter.

In der Folge „Ein Schritt ins Leere“ (21.50 Uhr) begegnet die Journalistin Alice Avril beim Wandern einem Mann, der schwer stürzt und kurze Zeit später stirbt. Sie bemerkt ein Bild einer unbekannten Schönheit, das er bei sich trägt. Doch als sie versucht, Hilfe zu holen und später noch einmal zum Unglücksort zurückkehrt, ist das Foto weg. Handelt es sich hier um einen Unfall oder doch um Mord?

Mittwoch, 13. Juli

Am Mittwochabend dreht sich in ORF III alles um die heurige Operninszenierung von Giuseppe Verdis „Nabucco“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen im Burgenland. Den Auftakt macht ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) vom Ort des Geschehens. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr trifft den Nabucco-Interpreten Bariton Lucas Meachem sowie Abigaille-Darstellerin Sopranistin Evgenia Muraveva zum Gespräch.

Zur Einstimmung auf die Opernübertragung zeigt ORF III im Hauptabend die Dokumentation „Burgen und Schlösser in Österreich – Das Südburgenland“ (20.15 Uhr). Der Film von Alfred Ninaus und Fritz Aigner erkundet die Region und besucht eindrucksvolle Festungen, wie u.a. Burg Güssing, die bereits 1157 auf dem steilen Felsen eines erloschenen Vulkankegels erbaut wurde, Burg Schlaining, eine ursprüngliche Wehranlage, in der sich heute das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung befindet, oder Burg Lockenhaus, die zu einem Anziehungspunkt für Mittelalterfans geworden ist.

Danach bietet in „Erlebnis Bühne LIVE“ (21.05 Uhr) der Römersteinbruch St. Margarethen mit seinen herben Schluchten und sanften Anhöhen die ideale Kulisse für einen spannungsgeladenen Opernabend mit der Premiere der Neuinszenierung von Giuseppe Verdis erstem großen Erfolg „Nabucco“. Die dramatische Geschichte aus dem Alten Testament erzählt vom Kampf des größenwahnsinnigen Königs Nabucco und dem unterdrückten Volk der Israeliten im antiken Babylon. Weltberühmt ist bis heute der Klagechor der jüdischen Gefangenen „Va, pensiero, sull'ali dorate“ („Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“), der bereits zu Verdis Zeiten zur heimlichen Nationalhymne Italiens wurde.

