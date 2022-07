VP-Mahrer/Juraczka ad Energiepreisdeckel: SPÖ Wien stellt sich in Diskussion stumm

Rufe nach einem Preisdeckel bei Energieversorgern wird lauter – Bürgermeister Ludwig und die Wiener SPÖ jedoch tatenlos

Wien (OTS) - Die Debatte um eine Preisdeckelung ist in ganz Österreich entfacht. Aus Wien hört man wenig – die Verdoppelung der Preise für Fernwärme steht immer noch auf der Agenda.

"In der Vorgangweise der Stadt Wien, von der Präsentation des „Energiebonus“ bis zur aktuellen Tatenlosigkeit drängt sich zunehmend folgender Verdacht auf: Die Stadt Wien möchte offenbar Mehreinnahmen nicht in stadteigene Entlastungspakete stecken. Offenbar möchte man die zu erwartenden Mega-Gewinne im Geldspeicher der Wien Energie belassen“, so Stadtrat und Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Karl Mahrer.

„Es besteht dringender Erklärungsbedarf seitens der Stadtregierung und der Stadt Wien, die Alleineigentümerin der Wien Energie ist. Welches Motiv gibt es, sich der Diskussion über konkrete Maßnahmen zu verschließen“, so Landtagspräsident und Gemeinderat Manfred Juraczka.

Fünf Fragen an die Wiener Stadtregierung

Im Gegensatz zu anderen Energieversorgern steht die Wien Energie zu 100% im Eigentum der Stadt Wien. Die rechtliche Situation und Eigentümerstruktur ließe daher konkrete Maßnahmen zur Preisreduktion sehr einfach zu.

1. Wieso nehmen Sie als Wiener Stadtregierung nicht Ihre soziale Verantwortung gegenüber den Menschen in Wien wahr und setzen eine Preisreduktion rasch um?

2. Wie kommt es denn, dass im vielgepriesenen „grünen“ und ökologischen Fernwärmeprojekt jetzt die Abhängigkeit von Gas doch so vorherrschend ist?

3. Weshalb gibt es für Wärme und Energie in Wien keinen Preisdeckel?

4. Halten Sie im Gegensatz zu Ihren Kollegen im Bund Preisdeckel für kein geeignetes Modell?

5. Welche Maßnahmen werden seitens der Wien Energie für die Bundeshauptstadt ergriffen?

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien