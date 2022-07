10. Bezirk: „Deppat & Goschat“ im Böhmischen Prater

Austro-Pop am Samstag im „Tivoli“, Info: deppatundgoschat@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Eine junge aufstrebende Austro-Pop-Band spielt am Samstag, 16. Juli, im Böhmischen Prater im Veranstaltungssaal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c): Das Konzert des ambitionierten Quartetts mit dem einprägsamen Namen „Deppat & Goschat“ fängt um 19.00 Uhr an (Einlass: 18.00 Uhr). Von den Hits heimischer Musiker*innen bis zu Evergreens verfügt diese Gruppe über ein wirklich abwechslungsreiches Repertoire. „Für jeden ist was dabei!“, betonen die 4 Künstler. Wer Lieder wie „Zwickt’s mi“ und „Für immer jung“ mag, darf sich das Gastspiel der Kapelle „Deppat & Goschat“ in Favoriten nicht entgehen lassen. Gleich hörenswert sind Eigenkompositionen der Combo. Eintrittskarten kosten an der Abend-Kasse 20 Euro bzw. im Vorverkauf 15 Euro.

Online-Karten-Bestellung: www.eventjet.at. Besucher*innen der Veranstaltung haben die geltenden Corona-Vorgaben zu beachten. Anfragen wegen dem Konzert im Böhmischen Prater im Laaer Wald beantworten die Musiker per E-Mail: deppatundgoschat@gmx.at.

Über andere Unterhaltungsangebote im Saal „Tivoli“ informiert der „Kulturverband Böhmischer Prater“ unter der Telefonnummer 0676/720 94 11 (Ansprechpartner: Manfred Fritz). Mitteilungen an den Verband via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Austro-Pop-Band „Deppat & Goschat“: www.facebook.com/deppatundgoschat/

Veranstaltungen im Böhmischen Prater: www.böhmischer-prater.at

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse