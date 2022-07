Wels: Konzert- und Theaterabos werden gratis

Wels (OTS) - Die Konzert- und Theaterabos werden neu aufgestellt. Grund sind insbesondere auch in der Coronaphase starke Rückgänge bei den Besucherzahlen, die sich bisher nicht erholt haben. Es werden daher in der kommenden Saison in den städtischen Spielstätten alle Abonnementkonzerte kostenlos sein. 2023/2024 wird das gleiche für die Theaterabovorstellungen gelten.

Die vergangenen Jahre waren bekanntlich für die Kulturszene mit sehr vielen Einschränkungen, Hindernissen und Unsicherheiten verbunden. Diese Initiative von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger soll daher sowohl den Gästen als auch den Künstlern zugutekommen.

Bei den bisherigen Abo-Besitzern möchte sich die Stadt Wels mit dieser Aktion für ihre Treue – vor allem während der vergangenen beiden Pandemie-Jahre – bedanken. Darüber hinaus ist es das Ziel der Stadt Wels, damit auch neues Publikum für das hochwertige und abwechslungsreiche Kultur-Angebot zu gewinnen. Und zuletzt sollen die kostenlosen Konzerte in der Saison 2022/2023 auch dazu beitragen, die Künstler mit möglichst gut besuchten Vorstellungen für die schwierige Zeit zu entschädigen.

Gratis-Karten und Abos

Als Dankeschön für die jahrelange Treue der Konzert-Abonnenten erhalten diese auch in der kostenlosen Saison 2022/2023 ihre fix zugeteilten Sitzplätze. Wer ein Einzelkonzert besuchen möchte, braucht aus organisatorischen Gründen zwar weiterhin eine Karte, allerdings ist diese eben gratis. Abonnements können ab sofort bei der Dienststelle Veranstaltungsservice und Volkshochschule unter Tel. +43 7242 235 7040 oder E-Mail vas @ wels.gv.at gebucht und erworben werden. Einzelkarten gibt es ab Montag, 5. September am Infopoint im Amtsgebäude Greif (Rainerstraße 2), über den städtischen Webshop www.jetticket.net/stadtwels sowie über www.oeticket.at im Internet jeweils kostenlos, die Karte wird per Email zugeschickt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass Nicht-Abonnenten ein Konzertabo um 10 Euro erwerben. Dann haben sie ebenfalls einen fix zugeteilten Sitzplatz für alle Konzerte.

Neue Programmierung

Ab der Saison 2023/2024 soll es darüber hinaus zu einer klaren musikalischen Abgrenzung der einzelnen Konzerte kommen. So soll es ausschließliche Klassikkonzerte beziehungsweise Konzerte mit zeitgenössischer Musik geben, eine Vermischung soll nicht mehr stattfinden.



Weitere Kultur-Pläne

In den vergangenen Pandemiejahren war zu beobachten, dass die Gäste sich oft sehr spontan zu einem Veranstaltungsbesuch (so ein Stattfinden überhaupt möglich war) entschieden haben. Aus diesem Grund werden künftig ausgewählte Höhepunkte des Konzert- und Theaterspielplanes kurzfristig separat auf allen Kanälen der Stadt Wels (Presseaussendung, Social Media, Website Infoscreens, Plakate etc.) angekündigt. Angedacht ist auch eine einfach und schnell funktionierende Veranstaltungs-App, die auf dem Kulturmagazin „Vielfalt“ aufbauen soll.

Zitate

Bürgermeister Dr. Andreas Rabl: „Wir wollen volle Konzertsäle und müssen dem Besucherschwund der letzten Jahre entgegentreten. Mit den Gratis-Konzerten starten wir eine große Rückholaktion aller Kulturinteressierten. Das ist österreichweit einmalig.“

Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger: „Es ist mir persönlich sehr wichtig, den vielen herausragenden Künstlerinnen und Künstlern wieder ein volles Haus bieten zu können. Außerdem hoffen wir mit dieser Aktion, viele Jugendliche in unsere Konzerte zu holen, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, Kunstgenuss live zu erleben!“

