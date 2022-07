Lotto: win2day-User knackt Jackpot und gewinnt 1,2 Millionen Euro

Sologewinne auch bei LottoPlus in NÖ und beim Joker in Tirol

Wien (OTS) - Drei Sologewinne, und einer davon in Millionenhöhe, das war die Ausbeute nach den Ziehungen am vergangenen Sonntag. Ein Niederösterreicher, der seine Tipps über die Spieleseite win2day.at abgegeben hatte, knackte den bei der Bonus-Ziehung am Freitag entstandenen Jackpot im Alleingang und gewann rund 1,2 Millionen Euro. Im neunten von zwölf Tipps waren die „sechs Richtigen“ angekreuzt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl blieb der Gewinntopf verschlossen. Es gab keinen Gewinn, und damit geht es hier bei der nächsten Ziehung um einen Jackpot.

LottoPlus

Sologewinn Nummer zwei gab es bei LottoPlus. Auch hier kommt der Gewinner aus Niederösterreich, war mit dem ersten von drei Quicktipps erfolgreich und gewann rund 201.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ebenfalls rund 201.000 Euro gewann jener Tiroler, der als einziger die richtige Joker Zahl auf seinem Wettschein und auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Juli 2022

1 Sechser zu EUR 1.191.741,90 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 84.629,84 59 Fünfer zu je EUR 1.564,80 190 Vierer+ZZ zu je EUR 145,70 3.504 Vierer zu je EUR 43,90 4.752 Dreier+ZZ zu je EUR 14,50 55.370 Dreier zu je EUR 5,00 158.262 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 12 24 25 28 45 Zusatzzahl 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Juli 2022

1 Sechser zu EUR 200.888,90 31 Fünfer zu je EUR 1.517,90 1.933 Vierer zu je EUR 21,70 33.582 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 12 25 26 28 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Juli 2022

1 Joker EUR 201.155,10 8 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 998 mal EUR 88,00 10.390 mal EUR 8,00 101.058 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 1 9 4 4 8

