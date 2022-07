Erfolgsprojekt „Europa fängt in der Gemeinde an“ nun auch auf europäischer Ebene

Österreichisches Modell der Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte soll EU-weit implementiert werden

Wien (OTS) - Bereits über 1.500 Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte sind in Österreich aktiv, wenn es darum geht, über EU-Themen auf lokaler und regionaler Ebene zu kommunizieren. Nun wird das Netzwerk von der Europäischen Kommission unter dem von Österreich etablierten Motto „Europa fängt in der Gemeinde an" auch auf die anderen 26 EU-Mitgliedstaaten ausgedehnt.

Best Practice-Modell aus Österreich künftig auch in anderen EU-Ländern

„Dass die Initiative ´Europa fängt in der Gemeinde an´ künftig EU-weit umgesetzt wird, bestätigt die Vorbildrolle Österreichs in der Europakommunikation“, zeigte sich Europaministerin Karoline Edtstadler erfreut, die sich in diesem Zusammenhang bei der Europäischen Kommission für ihre Bemühungen bedankte. „Die Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte sind ein Best Practice-Modell und tragen wesentlich zu einer lebendigen, vielfältigen Debatte über europapolitische Themen in Österreich bei“, strich die Europaministerin hervor.

Eine der Forderungen von Europaministerin Edtstadler aus der EU-Zukunftskonferenz erfüllt

Mit der Übernahme der Initiative auf europäischer Ebene wird zudem eine der Schlussfolgerungen aus der „Konferenz zur Zukunft Europas“ in den dort von den Bürgerinnen und Bürgern geforderten über 320 Maßnahmen umgesetzt. Dazu die Europaministerin: „Das große Engagement und Interesse der Österreicherinnen und Österreicher im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz hat einmal mehr bewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger die künftige Entwicklung der EU aktiv mitgestalten möchten. Dazu braucht es glaubwürdige und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort. Die Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte sind die dafür so wichtigen und notwendigen ´Gesichter´ der EU auf lokaler und regionaler Ebene“, betonte Edtstadler.

Über die Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“:

Die parteiübergreifende Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ existiert in Österreich seit 2010 und wird von fünf Partner-Institutionen getragen: federführend vom Bundeskanzleramt, des Weiteren vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, von der Europäischen Kommission – Vertretung in Österreich, vom Europäischen Parlament – Verbindungsbüro in Österreich sowie vom Österreichischen Gemeindebund.

Das mittlerweile über 1.500 Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte in 936 Gemeinden zählende Netzwerk baut österreichweit die kommunikative „Brücke“ zwischen den Menschen auf lokaler und regionaler sowie den Institutionen auf österreichischer und europäischer Ebene. Die Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte vermitteln EU-Inhalte und halten die Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden – etwa mittels Artikeln in Gemeindezeitungen oder auf Gemeinde-Websites, bei Veranstaltungen zum Europatag oder der Organisation von „Europa-Stammtischen“. Auch tragen sie relevante Anliegen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger an die österreichische Bundesregierung sowie die Partner-Institutionen der Initiative heran.

Weitere Informationen zur Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ finden Sie auf der folgenden Website: www.europagemeinderaete.at

