Sommer genießen ist angesagt: Urlaubsfeeling pur auf der Halbinsel des Parkhotels Pörtschach

Pörtschach (OTS) - Hohe Temperaturen, See, Entspannung und Urlaubsfreude – das bietet das Parkhotel Pörtschach in Reinkultur: „Wer bei uns die Halbinsel erkundet und mit Schwung ins kühle Nass springt, der kann den Sommer so richtig genießen – und das ganz ohne Stress oder Flugverspätungen“, erklärt Hoteldirektor Christopher Zavodnik, Parkhotel Pörtschach. „An unserem Privatstrand findet trotz Hitze jeder genügend Raum und Platz, um sich zu erholen. Professionelle und flexible Kinderbetreuung für Kids ab drei Jahren sorgt zudem für unvergessliche Erlebnisse beim Nachwuchs und garantiert Erholung für die Eltern.“

Beste Aussichten für einen erholsamen Sommer bietet das Parkhotel Pörtschach: ob Aktivurlaub für Groß und Klein oder einfach mal Entspannen, Urlaub soll auch für Eltern ein echter Ausgleich sein. Gerade für den Nachwuchs stehen unterschiedliche, größtenteils kostenlose Angebote zur Verfügung – da bekommt die Langeweile ganz klar die rote Karte. „Für uns steht im Sommer die Familie im Mittelpunkt – das heißt aber auch, dass jeder seinen Urlaub genießen kann“, meint Zavodnik. „Unsere Gäste können das Parkhotel Pörtschach aber ebenso als idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Alpen-Adria-Region nutzen oder um im Dreiländereck Golf zu spielen.“

Wer aber einfach nur den Tag am See nutzen möchte, dem stehen Stand-up-Paddle ebenso zur Verfügung wie Surfbretter, Tretboote, Ruderboot und Badeutensilien. Auch Tischtennis und Fußballtore im Park sowie zusätzlich drei Tennisplätze werden den Hotelgästen kostenlos zur Verfügung gestellt. Montags wartet das Hotel im Juli und August mit dem traditionellen Familienfest auf – mit Erlebniscocktail, Live Musik und einem opulenten Buffet bleiben keine Wünsche offen und natürlich ist auch für die Kids vorgesorgt: unter dem Titel „Artisten, Tier, Attraktionen“ erwartet die jüngsten Besucher:innen Ponyreiten, Puppentheater und Kinder-Akrobatik mit Magic Klaus und Sabrina.

Kunterbuntes Programm exklusiv für die jüngsten Hotelgäste

In der Insel Kunterbunt geht es bereits ab drei Jahren los – im hoteleigenen Kindergarten werden aber nicht nur Sicherheit und Qualität großgeschrieben, vor allem stehen hier an fünf Tagen die Woche Spiel, Spaß und Action kostenlos auf dem Programm. Jeden Montag im Juli und August ist zudem das Figurentheater Leiterwagerl zu Gast im Parkhotel und sorgt mit Stücken wie „Die Prinzessin auf der Erbse“, „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Kleiner Bruder Watomi“ oder „Die dumme Augustine“ für Begeisterung bei Groß und Klein.

Ab sieben Jahren können die Kids dann auch schon an dem umfangreichen Sportprogramm des Hotels teilnehmen. Mit ausgebildeten Sporttrainer:innen kann der Nachwuchs im 40.000 m² eingezäunten Hotelpark, am hoteleigenen Privatstrand oder bei Schlechtwetter im Hallenbad kostenlos individuellen Interessen nachgehen: geboten werden spannende und spritzige Tretbootrennen, Ballspiele jeder Art sowie Fußballturniere unter fachmännischer Anleitung. Zusätzlich befinden sich am Gelände ein Spielplatz, eine Slackline und vieles mehr.

Wer ein Mehr an Action und Sport für seine Kids sichern möchte, der kann in unmittelbarer Nähe auf der Halbinsel auch eines der Sportcamps SEEKIDS buchen. Tennis, Fußball, Schwimmen, Wasserski und Funsports stehen hier für unterschiedliche Altersgruppen zur Auswahl – ob Seezwerge, Seekids oder Seeteens, der Langeweile wird hier ganz sportlich der Kampf angesagt. Durchgeführt werden diese kostenpflichtigen Camps von der Kindersportschule SEEKIDS, die den Kindern mit viel Erfahrung und Begeisterung die Freude am Sport und an der Bewegung vermitteln.

