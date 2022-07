Badespaß mit Lerneffekt: Die VHS Ferienstationen

Die Wiener Lernhilfe kommt von 19. Juli bis 12. August in drei Wiener Freibäder und unterstützt kostenlos mit spielerischen Lernhilfeangeboten.

Wien (OTS) - Im Freibad lernen und dabei Spaß haben? Die VHS Ferienstationen machen es möglich! Diesen Sommer bieten die Wiener Volkshochschulen erstmals von 19. Juli bis 12. August in drei städtischen Freibädern kostenlose Lernhilfe mit Funfaktor. Das innovative Konzept verbindet Spielen und Lernen und unterstützt Kinder von 6 bis ca. 12 Jahren in den Fächern Deutsch und Mathematik. Spielerische Settings im Strandbad Gänsehäufel, Kongreßbad und Laaerbergbad erlauben es, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und auch Eltern können bei den VHS Ferienstationen Informationen und Anregungen mitnehmen, wie sie ihre Kinder zu Hause spielerisch fördern können.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Mit der Wiener Lernhilfe unterstützen wir Wiens Schüler*innen auch während der Sommermonate mit kostenlosen Lernangeboten. In den Ferien darf aber der Spaß nicht zu kurz kommen! Die neuen VHS Ferienstationen verbinden Lernhilfe mit der entspannten Atmosphäre im Freibad und schaffen durch einen spielerischen Zugang der Wissensvermittlung positive Lernerlebnisse.“

Auch MA 44-Abteilungsleiter, Hubert Teubenbacher, ist vom neuen Konzept begeistert: „Die Wiener Bäder sind echte Erlebnisorte, wo jungen Besucher*innen viel geboten wird. Daher freuen wir uns besonders, wenn Kinder in unseren Bädern nicht nur schwimmen lernen, sondern auch Förderung in Mathematik und Deutsch erhalten.“

Wiener Lernhilfe unterstützt auch im Sommer

Die neuen VHS Ferienstationen ergänzen das umfassende Angebot der Wiener Lernhilfe, das auch während der Sommermonate zur Verfügung steht. Zusätzlich zu den VHS Sommerlernstationen, die an 19 VHS-Standorten kostenlose Lernhilfe in den Ferien anbieten, ist das Angebot in den Bädern besonders niederschwellig angelegt. „Wer als Kind einen angstfreien Zugang zu Bildung entwickelt, hat es in der Schule und im Leben leichter. Die Wiener Freibäder sind Orte, wo schöne Kindheitserinnerungen entstehen und damit ideal, um hier ein pädagogisches Konzept umzusetzen, das durch spielerische Methoden Lernhilfe bereitstellt und auch Eltern Hilfestellung bietet. Wer mehr Unterstützung benötigt, kann sich für unsere beliebten VHS Sommerlernstationen anmelden“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Das Team der VHS Ferienstationen vor Ort besteht aus je zwei ausgebildeten Lernbetreuer*innen, die interessierte Kinder mit integrativer Deutsch- und Mathematikförderung unterstützen. Im Strandbad Gänsehäufel wird die Sprachförderung vom Planetarium der Wiener Volkshochschulen inhaltlich durch ein astronomisches Angebot ergänzt.

Die Lernhilfe ist kostenlos – eine Anmeldung ist nicht nötig!

Wann?

Im Zeitraum von 19.7.2022 bis 12.08.2022, immer Dienstag bis Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Wo?

Strandbad Gänsehäufel, Moissigasse 21, 1220 Wien

Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien

Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien

Foto in Kürze unter: www.wien.gv.at/presse.



Weitere Infos unter www.vhs.at/wienerlernhilfe .

