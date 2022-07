12. Bezirk: Vokal-Trio „Freiham“ am 13. Juli im Kral-Saal

Anmeldungen zum Konzert per E-Mail: mkk12@outlook.com

Wien (OTS/RK) - „Drei Vollblutmusiker mit Herz“ sorgen am Mittwoch, 13. Juli, bei einem Konzert-Abend im „Ferdinand Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2) für gute Stimmung. Beginn: 18.30 Uhr. Das Trio „Freiham“ besteht aus Herbert Frei (bekannt vom Ensemble „Die 3“), Petra Hameseder und Herbert Junior. Das abwechslungsreiche Repertoire der vielseitigen Vokal-Gruppe reicht von Austro-Pop-Hits und Schlagern bis zu Balladen und Wienerliedern. Neben den fein arrangierten Gesängen begeistern die Künstler mit Humor und Spontanität ihr Publikum. Lieder von den Alben „Zeitreise“ und „Wia ma san“ dürfen im bunten melodiösen Programm nicht fehlen. Der Eintritt ist gratis. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Meidlinger Kulturkreis“. Die Zuhörerschaft soll sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. Außerdem ist eine Anmeldung zum Konzert erforderlich: Telefon 0677/638 88 271. Reservierung per E-Mail: mkk12@outlook.com.

Allgemeine Informationen:

Trio „Freiham“ (Frei und Hameseder): www.freiham.at

Verein „Meidlinger Kulturkreis“: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com

Veranstaltungen im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

