Grüne Leopoldstadt/Seitz: Errichtung der Sport & Fun Halle laut Flächenwidmung verboten

BV Nikolai und Stadtrat Hacker wollen Halle illegal durchdrücken

Wien (OTS) - Als „illegal“ bezeichnet Bezirksvorsteher-Stellvertreter Bernhard Seitz den heute startenden Bau der Sport & Fun Halle auf dem Gelände des Jugendsportplatzes Venediger Au. Denn laut Flächenwidmung ist der Bau ausdrücklich verboten. „Bezirksvorsteher Nikolai und Stadtrat Hacker wollen die Halle über eine Ausnahme der Bauordnung durchdrücken. Das ist klar illegal“, so Seitz. „Wir protestieren heute im Rahmen einer Kundgebung gemeinsam mit Anrainer:innen gegen den Bau, damit nachher niemand sagen kann, er hätte nicht gewusst, dass er das Gesetz bricht“, so Seitz.

Mit dem Missbrauch des § 71 der Bauordnung für Wien (Bauten vorübergehenden Bestands) für die Umgehung der Flächenwidmung und des Leitbilds Grünräume wird nicht nur das Gesetz gebrochen, es wird auch der Beschluss des Gemeinderats und der Bezirksvertretung vorweggenommen. „Nikolai und Hacker machen sich damit auch schuldig, die demokratischen Institutionen auszuhebeln, die als einzige den Hallenbau erlauben dürften“, so Seitz.

Als „Bau vorübergehenden Bestands“ gelten in der Bauordnung Gebäude, die sofort wieder abgebaut werden können und die einem vorübergehenden Zweck dienen. Beides trifft für die neue Halle nicht zu, sie hat ein massives Betonfundament, eine dauerhafte Gebäudehülle und ist für eine langfristige Nutzung ausgelegt.

„Die Sport & Fun Halle in der Venediger Au ist nicht nur illegal, sie verbaut Grünräume und zerstört wertvollen städtischen Freiraum. Wir wollen die Angebote der Halle gerne im Bezirk wiedererrichten. Sportstadtrat Hacker und Bezirksvorsteher Nikolai haben noch kein nachvollziehbares Argument genannt, warum sie nicht in die neue Sport Arena und den neuen Fernbusterminal am Handelskai integriert wird. Damit zeigen sie, dass ihnen die Entwicklung des Bezirks egal ist“, so Seitz abschließend.

