AVISO: Besuch des deutschen Vizekanzlers Habeck in Österreich

Medientermine am 12. Juli 2022

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 12. Juli 2022 , besucht Robert Habeck, Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, die österreichische Bundeshauptstadt Wien. Im Zuge des eintägigen Besuchs finden unter anderem Gespräche mit Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler statt. Im Fokus der Gespräche stehen der russische Angriffskrieg und seine energiepolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Europa. Als besonders von russischen Gaslieferungen abhängige Länder, möchten Österreich und Deutschland ihre Zusammenarbeit verstärken, etwa in bilateraler und europäischer Kooperation beim schnellstmöglichen Ausstieg aus russischem Gas, der Erschließung alternativer Quellen und dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energie. Nach den Gesprächen steht am späten Vormittag eine gemeinsame Besichtigung der Wärmepumpe im Kraftwerk Simmering auf dem Programm.

Für den Zutritt zu den Medienterminen ist eine Akkreditierung unter kommunikation@bmkoes.gv.at bis heute, Montag, 11. Juli, um 22:00 notwendig. Bei der Anmeldung sind Name, Medium, Presseausweisnummer und Geburtsdatum anzugeben. Ohne Akkreditierung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Termine für Medien:

DIENSTAG, 12. Juli 2022

10:05 KAMERASCHWENK und FOTOS zum Ende des Gesprächs zwischen VK Habeck, VK Kogler und FBM Gewessler – Radetzkystr. 2, 1030 Wien

10:15 – PRESSEKONFERENZ mit VK Habeck, VK Kogler und FBM Gewessler im Festsaal des Bundesamtsgebäudes – Radetzkystr. 2, 1030 Wien

11:15 – FOTO- und FILMTERMIN: Besichtigung der Wärmepumpe im Kraftwerk Simmering mit VK Habeck, VK Kogler und FBM Gewessler im Kraftwerk Simmering – 1. Haidequerstraße 1, 1110 Wien

Am Nachmittag finden weitere Termine mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und Europaministerin Karoline Edtstadler statt. Die Einladungen dazu ergehen separat.

