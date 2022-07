Generationenpark Wimpassing im Rahmen der NÖ Förderinitiative eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Fitnessgeräte, Spielelemente und Ruhemöglichkeiten machen Park zu attraktivem Aufenthaltsort

St. Pölten (OTS) - Vor kurzem fand die feierliche Eröffnung des Generationenparks in Wimpassing durch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister statt: „Ich freue mich sehr, dass wir diesen neu und sehr ansprechend gestalteten Generationenpark eröffnen dürfen. Die bereits bestehende und zentral gelegene Parkanlage wurde zu einem wunderbaren Treffpunkt für junge und ältere Menschen umgestaltet. Der Park wird in Zukunft noch mehr Platz für Bewegung, Spiel, Spaß und Kommunikation bieten.“ Die Landesrätin hebt weiters hervor: „In der niederösterreichischen Familienpolitik ist uns bewusst, dass vor allem Kinder und Jugendliche Raum für sich brauchen, wo sie sich austoben und austauschen können. Dies ist mit dem Generationenpark in Wimpassing hervorragend gelungen.“

Die bereits bestehende Parkanlage wurde im Zuge der Umbauarbeiten generalsaniert und zu einem multifunktionalen Spiel- und Bewegungspark umgestaltet. Der Park war bereits zuvor ein attraktiver Aufenthaltsort, denn die großzügige Bepflanzung und die großen Schattenbäume samt einem bestehenden Wegenetz regten zum Entspannen und Verweilen an. Der freie Zugang zu Fitness- und Motorikgeräten animieren nicht nur zum Trainieren, sondern auch zum gegenseitigen Austausch. Schattige Rastplätze, Hängematten sowie die Bewegungsgeräte machen den neuen Generationenpark zu einem attraktiven Treffpunkt und laden zum Austausch ein.

Bei der Planung und Umsetzung wurde die Mitbeteiligung ganz großgeschrieben, denn die Zielgruppe durfte ihre Wünsche und Anregungen einbringen. „Die Gemeinde Wimpassing gewinnt durch diesen Generationenpark sehr an Attraktivität. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Ausführung und wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern viele angenehme und spannende Stunden hier“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Der Generationenplatz in Wimpassing wurde im Rahmen der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ errichtet, eine Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und „Natur im Garten“. Die Förderung des Landes Niederösterreich betrug 10.000 Euro.

Nähere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at.

