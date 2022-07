Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

198 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 10. Juli 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Fußgänger, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, den 6. Juli 2022, im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, bei dem ein 32-Jähriger getötet wurde. Der 32-jährige Klein-Lkw-Lenker befuhr eine Schnellstraße, welche aufgrund von einer Baustelle als Gegenverkehrsbereich geführt wird. Der Lenker überholte trotz Überholverbot mehrere Fahrzeuge, wobei die überholten Fahrzeuglenker noch versuchten mittels Hupe und Lichthupe ihn auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Der 32-Jährige prallte jedoch frontal gegen einen entgegenkommenden Tanklastwagen und kam am Bankett zum Stillstand. Der Klein-Lkw-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten insgesamt drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und auf einer Landesstraße L sowie je eine Person auf einer Autobahn, auf einer Schnellstraße und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, Salzburg und Kärnten und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in jeweils zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen und in je einem Fall mangelnder Sicherheitsabstand, Übermüdung und Unachtsamkeit/Ablenkung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren nicht österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 10. Juli 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 198 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 163, 2020 165 und 2019 215.

