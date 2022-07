Paznaun startet in die Genuss-Wandersaison

14. Kulinarischer Jakobsweg eröffnet: Genussrouten zu sieben Berghütten bis Mitte September

Paznaun (OTS) - Am 9. Juli 2022 öffnete der „Kulinarische Jakobsweg" bei herrlichem Wanderwetter zum 14. Mal seine Genussrouten. Ab jetzt können sich Paznaun-Gäste bis Mitte September auf sieben Hüttentouren im Hochgebirge sieben von Paznauner Spitzenköchen kreativ interpretierte Hüttengerichte aus regionalen Zutaten erwandern. Den feierlichen Auftakt gestaltete Benjamin Parth. Der aktuell höchst dekorierte Koch Ischgls begleitete seine Gäste bei einer geführten Wanderung zum Alpenhaus und präsentierte sein aktuelles Hüttengericht “Spinat-Topfen-Knödel mit Pfifferlingen".

Die Genuss-Wandersaison im Paznaun ist eröffnet: Bis Mitte September können Wanderer im Paznaun auf den Genussrouten des 14. „Kulinarischen Jakobsweg" entspannt zu den sieben teilnehmenden Berghütten - Alpenhaus, Almstüberl, Friedrichshafener Hütte, Heidelberger Hütte, Ascherhütte, Jamtalhütte oder Faulbrunnalm wandern und genussvoll schlemmen. Für Hochgenuss auf den sieben Hütten sorgen die Paznauner Spitzenköche Benjamin Parth, Martin Sieberer, Andreas Spitzer, Patrick Raaß, Hermann Huber und zwei Teams der #YoungChefsPaznaun, die für den Sommer die Patenschaft für je eine Hütte übernommen und für die Hüttenspeisekarte ein raffiniertes, bodenständiges Sommer-Gericht aus regionalen Zutaten kreiert haben. Zu verkosten gibt es im Sommer 2022: „Spinat-Topfen-Knödel mit Pfifferlingen“ im Alpenhaus, „Kräuterferkel von der Dias-Alm - fermentiertes Kraut - geschmorte Paprika“ im Almstüberl, „Spareribs-Ravioli-Rollgerste-Wurzelgemüse“ auf der Ascherhütte, „Krautfleckerl mit Hirschschinken und Bergkäse-Schaum“ auf der Heidelberger Hütte, „Knuspriges Hofschweinerl auf Linsen, gerolltem Knödel und geräuchertem Kümmelsaftl“ auf der Faulbrunnalm, „Alpina Schlutzkrapfen-Paprika-Chorizzo-Frischkäse“ auf der Friedrichshafener Hütte und „Erdäpfelblattl-Sauerkraut-Bärlauchsauce-Karottenchip“ auf der Jamtalhütte.

Wer sich in Begleitung der Paznauner Köche auf den Weg machen möchte, sollte sich den 23. Juli (Almstüberl/Martin Sieberer), 30. Juli (Friedrichshafener Hütte/#YoungChefsPaznaun), 20. August (Heidelberger Hütte/Patrick Raaß), 28. August (Ascherhütte/Andreas Spitzer), 10. September (Jamtalhütte/#YoungChefsPaznaun) und 17. September (Faulbrunnalm/Hermann Huber) freihalten.

Zusätzliches Schmankerl für Paznaun Gäste: Die „Kulinarischen Sommerabende" am 22. Juli (Hotel Trofana Royal mit Martin Sieberer), 29. Juli (Hotel Alpina mit den #YoungChefsPaznaun), 19. August (Schlossherrnstube mit Patrick Raaß), 27. August (Hotel Fliana mit Andreas Spitzer), 9. September (Hotel Fluchthorn mit den #YoungChefsPaznaun), 16. September (Hotel Rössle mit Hermann Huber) in den Hotel- und Restaurantbetrieben der Patenköche. Wer lieber radelt: Alle Hütten des Kulinarischen Jakobswegs sind auch bequem mit dem (E-)Mountainbike erreichbar. Die Bikes können in Galtür, Ischgl, Kappl oder See ausgeliehen werden.



Alle Infos zu den Köchen, Wanderungen, Hütten und Rezepten: www.paznaun-ischgl.com/KJW

Weitere Fotodownloads unter www.newsroom.pr

Rückfragen & Kontakt:

Madeline Sauser

TVB Paznaun - Ischgl

Dorfstrasse 43, 6561 Ischgl

t: +43 5 0990-112

presse @ paznaun-ischgl.com

www.paznaun-ischgl.com