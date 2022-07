Widerstandsfähigkeit kritischer IT-Infrastrukturen erhöhen, Assets schützen

Türkischer Cybersicherheitsintegrator SyberCode A. Ş. wurde Teil der TÜV AUSTRIA Group.

Istanbul, Wien (OTS) - TÜV AUSTRIA (tuvaustria.com) punktet seit vielen Jahren mit maßgeschneiderten Lösungen für sichere IT-Infrastrukturen, Organisatorische und Technische Informationssicherheit, KI-Anwendungen und Datenschutz.



Mit der Übernahme von SyberCode (sybercode.com) baut TÜV AUSTRIA seine Kompetenzen im Bereich IT-, Informations- und Datensicherheit erneut aus. Gleichzeitig ermöglicht das vernetzte Dienstleistungsangebot der international tätigen TÜV AUSTRIA Group dem türkischen Cybersicherheitsintegrator – das Unternehmen wurde 2018 mit Sitz in Istanbul und einem Büro in der Hauptstadt Ankara gegründet – seinen Aktionsradius für Mehrwertdienste im Bereich Cybersecurity deutlich auszuweiten, etwa in die MENA-Region (Middle East and North Africa) und ins Kaukasusgebiet.



TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas: „Die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist für viele Betriebe, Organisationen, Infrastrukturbetreiber, ja für ganze Staaten, längst Realität. TÜV AUSTRIA begleitet bei der Implementierung geeigneter Schutzmaßnahmen, wir erstellen Risikoanalysen, haben ein breit gefächertes Aus-, Weiterbildungs- und Zertifizierungsangebot und stehen im Fall eines Cyberangriffs rasch und unbürokratisch mit umfassenden Unterstützungsleistungen zur Verfügung. Ich freue mich, dass mit SyberCode ein Top-Unternehmen am türkischen Markt mit uns in eine gemeinsame Zukunft geht.“

Serhat Yediel, Gründer und TÜV AUSTRIA SyberCode Geschäftsführer ergänzt: „Unser Ziel ist es, ein globales Zentrum für Cyber Security Services wie Managed Detection and Response, OT Sicherheit, Kompromissbewertung und Forensische Analyse, SOC als Dienstleistung zu werden. Mit unserem Technologie-Know-how und unseren erfahrenen und zertifizierten Beratern werden wir auch in Zukunft den Technologie- und Servicetransfer in einer erstklassigen TÜV AUSTRIA-Qualität weltweit sicherstellen.

Yankı Ünal, TÜV AUSTRIA Mena & Caucasia Region Manager und Geschäftsführer TÜV AUSTRIA TURK LTD., fasst zusammen: „Das Unternehmen SyberCode ist ein verlässlicher Sicherheitspartner mit Erfahrung in den Bereichen Datenschutz, Anwendungssicherheit und Governance sowie Risiko- und Compliance-Beratung, dessen Ziel es ist, mit den täglichen Innovationen Schritt zu halten“.



