Die Besten des Sports versammeln sich unter dem Sternenhimmel zum großen Finale des XXVI Fair Play Menarini International Award

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Intensive Emotionen und große Zufriedenheit lagen in der Luft während der Abschlussveranstaltung des XXVI Fair Play Menarini International Awards. Gestern Abend fand die Preisverleihung für die diesjährigen Gewinner in Castiglion Fiorentino (Arezzo) einen angenehmen Abschluss dieses von der Fair Play Menarini Foundation organisierten Festes der Werte des Sportsgeistes.

Ethik, Loyalität und Respekt standen einmal mehr im Mittelpunkt und wurden durch die Persönlichkeiten des Sports gefeiert, die ab heute offiziell als Botschafter für die Botschaft des Preises fungieren. Diese prestigeträchtige Auszeichnung bot wieder einmal eine außergewöhnliche Gelegenheit, das Beste der Sportkultur zu würdigen und mit anderen zu teilen und gleichzeitig Flagge zu zeigen für universelle Ideale, Erfolgsgeschichten, Altruismus und Hoffnung, den Kampf gegen Diskriminierung und Freundschaft trotz aller Unterschiede.

„Wir freuen uns, Champions auszuzeichnen, die im Laufe ihrer Karriere wichtige Grundsätze wie Ethik, Loyalität und Respekt vertreten haben", erklärten Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, Gesellschafter und Vorstandsmitglieder von Menarini, und fuhren fort: „Inspiriert von den vergangenen Tagen freuen wir uns darauf, Sie bei der nächsten Veranstaltung wiederzusehen, damit wir die Werte des Fair Play noch weiter steigern können."

Der wunderbare Abschlussabend dieses Festes des Fair Play, das von Lorenzo Dallari und Achele Sangiuliano moderiert und live auf Sportitalia übertragen wurde, wurde noch heller durch das strahlende Licht von „La Divina", Federica Pellegrini, Gewinnerin des ersten olympischen Goldes in der italienischen Schwimmgeschichte und der ewige Stolz der nationalen Sportszene. Ein Trio von Fußballgiganten betrat die Bühne in Castiglion Fiorentino, darunter die ehemaligen Helden des Fußballs Roberto Donadoni und Massimo Ambrosini.

Die Anwesenden auf der Piazza bereiteten den australischen Rekordjägern Casey Stoner und Ian Thorpe, Champions auf der Rennstrecke bzw. im Schwimmbecken, sowie dem ehemaligen Fußballspieler Fabrizio Ravanelli, dem Gewinner des Sonderpreises von Paolo Rossi in der Kategorie „Vorbild für Jugendliche", der von der Ehefrau von „Pablito", Federica Cappelletti, überreicht wurde, einen unvergesslichen Empfang. Ebenfalls im Rampenlicht des Fair Play standen die Taucherin und Champion des Wassers Tania Cagnotto, der Volleyballstar Marco Bracci und die Olympiasiegerin im Zielschießen aus San Marino Alessandra Perilli sowie die aufstrebenden jungen Stars dieses Jahres: Taekwondo-Meister Vito Dell'Aquila und Stefania Constantini, Italiens erste olympische Medaillengewinnerin im Curling im gemischten Doppel. Zwei Plaketten wurden in der Kategorie „Sport über den Sport hinaus" an das Super-Duo des paralympischen alpinen Skisports verliehen: Giacomo Bertagnolli und Andrea Ravelli. Der Journalist Giorgio Porrà, der mit dem Franco Lauro Spezialpreis „Erzählerische Emotionen" ausgezeichnet wurde, vervollständigt die Liste der neuen Botschafter von Fair Play Menarini.

„Mit dem Abschluss dieser jüngsten Veranstaltung, die vollständig von unserer Stiftung verwaltet wurde, bringen wir eine Mission voran, die wir für sehr wichtig halten: die Welt des Sports zu nutzen, um Ideale zu verbreiten, die hoffentlich in unserem täglichen Leben immer mehr an Bedeutung gewinnen", so Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini-Stiftung. „Heute, da wir uns bereits der nächsten Ausgabe zuwenden, möchten wir den preisgekrönten Champions und allen, die zum Erfolg des XXVI Fair Play Menarini International Award beigetragen haben, danken."

Die Kategorien und Gewinner des XXVI. Fair Play Menarini International Award sind:

· Kategorie: Carriera Fair Play (Karriere im Fair Play) - ROBERTO DONADONI

· Kategorie: Fair Play – MASSIMO AMBROSINI

· Kategorie: Lo sport oltre lo sport (Sport über den Sport hinaus) – GIACOMO BERTAGNOLLI und ANDREA RAVELLI

· Kategorie: Il Gesto (Die Geste) – MARCELO BIELSA

· Kategorie: Sport e vita (Sport und Leben) – CASEY STONER

· Kategorie: Una vita per lo sport (Lebenswerk im Sport) – MARCO BRACCI

· Kategorie: Personaggio mito (Legendäre Figuren) – IAN THORPE

· Kategorie: SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Energie und Herz SUSTENIUM – Legendäre Figur) – FEDERICA PELLEGRINI

· Kategorie: Paolo Rossi Sonderpreis Modello per i giovani (Vorbild für Jugendliche) – FABRIZIO RAVANELLI

· Kategorie: I valori sociali dello sport (Soziale Werte im Sport) – VITO DELL'AQUILA

· Kategorie: Promozione dello sport (Sportförderung) – ALESSANDRA PERILLI

· Kategorie: Un sorriso per la vita (Ein Lächeln für das Leben) – TANIA CAGNOTTO

· Kategorie: I valori educativi dello sport (Erzieherische Werte im Sport) – STEFANIA CONSTANTINI

· Kategorie: Franco Lauro Sonderpreis Narrare le emozioni (Emotionen erzählen) – GIORGIO PORRÀ

· Kategorie: Fiamme Gialle Sonderpreis Studio e Sport (Studium und Sport) – BEATRICE CORADESCHI

