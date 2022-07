Zierfuß/Hungerländer zu Wiederkehr: Verpflichtende Deutschkurse für außerordentliche Schüler längst überfällig

Verknüpfung von Deutschkursen mit Sommerschule möglicher erster Schritt – Weitere Maßnahmen müssen folgen – Eltern verpflichtend einbinden

Wien (OTS) - „Nach eineinhalb Jahren integrationspolitischer Lethargie kommt Stadtrat Wiederkehr nun offenbar endlich in die Gänge. Die Einführung von verpflichtenden Deutschkursen für Schülerinnen und Schüler mit Sprachproblemen, die über den Unterricht während des Jahres hinausgehen, ist ein Gebot der Stunde. Diese verpflichtenden Kurse mit der Sommerschule zu verknüpfen, kann jedenfalls ein erster Schritt sein“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß und Integrationssprecherin Caroline Hungerländer.

„Wien hat schließlich im Bildungssystem definitiv größere und andere Herausforderungen als der Rest Österreichs. Insofern ist es auch sinnvoll, bei der Sommerschule eigene Wege zu gehen. Viele weitere Schritte müssen jedoch folgen. Auch Eltern von Kindern mit Sprachproblemen müssen bereits ab dem Kindergarten mit verpflichtenden Deutschkursen eingebunden werden, um ihren Kindern einen guten Start in die Bildungslaufbahn zu ermöglichen“, so Zierfuß und Hungerländer.



Schließlich sei es absolut inakzeptabel, dass 60 Prozent der Wiener Kinder mit Sprachproblemen in der Volksschule bereits in Österreich geboren sind und hier auch mehr als zwei Jahre den Kindergarten besucht haben, ohne am Ende genügend Deutsch zu sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. „Es braucht deshalb ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um diese massive Herausforderung in Wien anzugehen. Dieses Bündel muss bereits mit intensiver Sprachförderung im Kindergarten beginnen, die Eltern verpflichtend miteinbeziehen und auch über den Unterricht in den Schulen hinausgehen“, so Zierfuß.

„Die Kenntnis der Bildungssprache Deutsch ist schließlich die absolute Grundlage für die Beteiligung an allen Bildungsprozessen sowie die spätere Integration am Arbeitsmarkt und relevant für die Teilhabe am politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Österreich“, so Zierfuß und Hungerländer abschließend.



