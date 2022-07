Hörl und Walser: Tiroler Volkspartei macht sich mit personellem Neustart fit für die Zukunft!

Wirtschaftsbündler Anton Mattle mit 98,9 Prozent zum Landesparteiobmann gewählt

Innsbruck (OTS) - WB-Landesobmann NR Franz Hörl und WK-Präsident Christoph Walser zeigen sich am Rande des Landesparteitages in Alpbach erfreut über das „starke personelle und inhaltliche Signal der Volkspartei, besonders in dieser herausfordernden Zeit geschlossen für die Menschen in Tirol anzupacken.“ Mit Anton Mattle übernehme ein erfahrener, besonnener und verbindender Politiker das Ruder.

"Seine Fähigkeiten und Charaktereigenschaften werden dringend gebraucht, um die auf uns wartenden Aufgaben klug und bedacht zu lösen“, so Hörl. Mit Barbara Thaler, Helga Brunschmid, Sophia Kircher und Markus Stotter als Landesparteiobmann-StellverteterInnen an seiner Seite sieht man seitens der WB-Spitze einen geglückten Neustart nach der Ära Platter. „Es war enorm wichtig, dass unsere Partei nach dem überraschend schnellen Rückzug von Günther Platter rasch die Weichen Richtung Zukunft gestellt hat. Der Wirtschaftsbund wird auf diesem Weg weiterhin ein verlässlicher Mitstreiter sein und alles daran setzen, den Standort Tirol und damit die Lebensqualität für die Menschen zu stärken und zu sichern“, so Walser.

