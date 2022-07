NEOS Wien: Yousef Hasan zum neuen JUNOS Wien Landesvorsitzenden gewählt

Christoph Wiederkehr: „Herzliche Gratulation und viel Erfolg für Yousef Hasan als neuer JUNOS Wien Landesvorsitzender.“

Wien (OTS) - „Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit den JUNOS und wünsche unserem neu gewählten Landesvorsitzenden Yousef Hasan und seinem Team weiterhin die Hartnäckigkeit bei Ihrem Kampf für eine junge liberale Kraft in diesem Land, die sich für Freiheit, Fortschritt und Generationengerechtigkeit einsetzt,“ sagt NEOS Landessprecher und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Yousef Hasan ist trotz seiner jungen Jahre bereits politisch sehr erfahren. Er setzt sich in Hernals stark für die Wünsche der Bürger_innen ein und hat bereits im NEOS Lab mitgearbeitet. Als bisheriger stv. Landesvorsitzender der JUNOS Wien sind ihm die Aufgaben, die er mit heute von der scheidenden Junos Landesvorsitzenden Evelyn Shi übernimmt, nicht neu:“ An dieser Stelle möchte ich mich bei Evelyn Shi für ihre herausragende Arbeit als JUNOS Landesvorsitzende bedanken und ihr weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit als Klubobfrau der NEOS Döbling wünschen,“ so Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu