BMI gratuliert Bayern zu zehn Jahren Polizei-Spitzensportförderung

Bayerische Polizei mit ähnlichem Modell wie Österreich; BMI-Gruppenleiter Marek: „Spitzensportförderung so erfolgreich wie nie zuvor.“ Bayerische Polizei mit ähnlichem Modell wie Österreich; BMI-Gruppenleiter Marek: „Spitzensportförderung so erfolgreich wie nie zuvor.“

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass Bayern wie Österreich sehr erfolgreich ist mit dem Programm der Spitzensportförderung“, sagte Günther Marek, Leiter der Gruppe I/C (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, Sportangelegenheiten) im Bundesministerium für Inneres beim Festakt zum Jubiläum „10 Jahre Spitzensportförderung“ im bayerischen Ainring. „In Österreich sind wir mit dem System der Spitzensportförderung so erfolgreich wie nie zuvor. Das zeigen die aktuellen Erfolge der Athletinnen und Athleten.“

Die Spitzensportförderung der bayerischen Polizei ähnelt im Prinzip der Spitzensportförderung in Österreich. „Die Spitzensportförderung bei der Bayerischen Polizei hat sich zu einem absoluten Erfolgsprogramm entwickelt: Unsere Polizeiathletinnen und -athleten sind sportlich auf Weltklasseniveau“, sagte der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann. Er ergänzte: „Das zeigt das hervorragende Abschneiden bei internationalen Wettbewerben mit Olympiamedaillen und Weltmeistertiteln. Auf unsere sportlichen Aushängeschilder sind wir deshalb in der Bayerischen Polizei sehr stolz – wir werden die Spitzensportförderung engagiert fortführen.“

Landespolizeidirektor Bernhard Rausch sagte: „Es freut mich, dass es der bayerischen Polizei gelungen ist, ein so erfolgreiches Spitzensport-Förderungsmodell zu etablieren.“

Derzeit 80 Spitzensportlerinnen und -sportler in Österreich

Gegenwärtig gibt es im Innenministerium 80 Planstellen für Spitzensportlerinnen und -sportler. Wie erfolgreich das duale Ausbildungssystem ist, das eine professionelle Sportausübung mit einer fundierten Berufsausbildung kombiniert, zeigen die Erfolge unter anderem von Doppel-Olympia-Sieger Johannes Strolz, Olympia-Sieger David Gleirscher, den Olympiasiegerinnen Katharina Truppe und Katharina Huber, den Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen Mirjam Puchner und Daniela Ulbing, den Skifahrerinnen Cornelia Hütter und Ramona Siebenhofer, Skispringer Philipp Aschenwald oder dem Beachvolleyball-Duo Clemens Doppler und Alexander Horst.

Innenminister Gerhard Karner betonte, dass die Sportförderung des Innenministeriums eine wichtige Säule im heimischen Spitzensport sei. „Unser Spitzensport-Fördersystem zeigt, dass mit Disziplin und Trainingseifer eine erfolgreiche Sportkarriere und eine berufliche Ausbildung zeitgleich möglich ist.“

Breite Angebotspalette

Vielfältig wie die Sportlerinnen und Sportler selbst sind auch die Disziplinen, die das modulare Ausbildungssystem umfasst: Ob Beachvolleyball, Biathlon, Bob oder Jiu-Jitsu – die Sport-Bildungszentren der SIAK in Salzburg und Graz sorgen für die optimale Vereinbarkeit von Sport und Polizeiberuf. Zuletzt wurden 2020 16 neue Spitzensportlerinnen und -sportler in den Spitzensportkader aufgenommen, im Herbst 2022 kommen weitere 15 Athletinnen und Athleten dazu. Darüber hinaus nehmen Spitzensportlinnen und -sportler des BMI regelmäßig an Sportveranstaltungen wie dem „Vienna City Marathon“ oder „Wings für Life“-Run erfolgreich teil.

