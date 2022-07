SPÖ-Bayr zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli: Auf dem Weg zu einer lebenswerten Zukunft für alle

Eine Welt mit 8 Milliarden Menschen erfordert Verbesserungen bei Gesundheit, Bildung, Familienplanung und Wohlbefinden für alle

Wien (OTS/SK) - Im Jahr 2011 erreichte die Weltbevölkerung 7 Milliarden Menschen. In diesem Jahr wird sie, laut Vereinten Nationen, auf 8 Milliarden angestiegen sein. „Es werden wieder Stimmen laut werden, die behaupten, die Welt stehe kurz vor einer katastrophalen Überbevölkerung. Die Forderung, das Bevölkerungswachstum mit strengen Maßnahmen einzudämmen, wird laut werden. Doch alle bisher ergriffenen Versuche haben sich nicht bewährt. Vielmehr wurden Menschenrechte untergraben, besonders die reproduktiven Rechte von Frauen, die gezwungen wurden gegen ihren Willen mehr oder weniger Kinder zu bekommen“, kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für Globale Entwicklung. ****

„Ich bin davon überzeugt, dass wir die Menschen in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen müssen. Wir müssen weltweit Gesundheit und Wohlbefinden verbessern und Bildung und Methoden der Familienplanung für alle zugänglich machen. Nur gemeinsam können wir die enormen Herausforderungen, vor denen unser Planet steht, bewältigen und eine Welt erschaffen, in der Gesundheit, Menschenrechte und Bildung keine Privilegien und leeren Versprechen mehr sind“, so Bayr abschließend. (Schluss) up

