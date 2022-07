Totschnig: Bundesforste setzen mit Andreas Gruber auf Erfahrung und Expertise

Bundesminister gratuliert Gruber zur Bestellung als Vorstand und dankt Rudolf Freidhager für jahrelangen erfolgreichen Einsatz im Sinne der Österreichischen Bundesforste (ÖBf)

Wien (OTS) - „Mit Andreas Gruber setzen die Bundesforste auf Erfahrung und Expertise. Die natürlichen Ressourcen unserer Republik – unsere Seen und Wälder – sind also auch in Zukunft in guten Händen“, gratuliert Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zur einstimmigen Wahl als Vorstand der Österreichischen Bundesforste mit 1.1.2023. „Nach seinem Studium an der Universität für Bodenkultur hat er als Betriebsassistent im ÖBf-Forstbetrieb Bad Aussee begonnen und hat seitdem in verschiedenen Funktionen sein Können unter Beweis gestellt. Er kennt die Bundesforste also ausgezeichnet und bringt das notwendige Fachwissen zur Bewältigung aktueller Herausforderungen mit“, so Totschnig mit Verweis auf den Klimawandel oder Schädlinge wie den Borkenkäfer.

„Dank und Anerkennung“ spricht der Bundesminister dem aktuellen Vorstand Rudolf Freidhager aus, der mit Ende des Jahres in den Ruhestand geht: „Die rund tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesforste betreuen jeden zehnten Quadratmeter des Landes. Unter seiner Führung haben sie als Naturunternehmen Österreichs die Pflege, den Schutz und die Bewirtschaftung unserer natürlichen Ressourcen weiter vorangetrieben.“ Seinem heute gewählten Nachfolger wünscht Totschnig viel Erfolg und setzt weiterhin auf gute Zusammenarbeit.

