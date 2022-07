SPÖ-Lindner: Ehe für ALLE ist Erfolg der slowenischen Zivilgesellschaft

SPÖ und SoHo gratulieren nach slowenischem Höchstgerichtsurteil

Wien (OTS/SK) - In Slowenien dürfen gleichgeschlechtliche Paare ab sofort sowohl heiraten als auch Kinder adoptieren – dieses Urteil veröffentlichte das slowenische Höchstgericht heute. Gratulationen kommen dazu von SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner: „Das ist ein Erfolg der slowenischen Zivilgesellschaft und wir freuen uns von ganzem Herzen für die LGBTIQ-Community in unserem Nachbarland. Wie in Österreich brauchte es für diese Meilensteine auch in Slowenien höchstgerichtliche Entscheide, die klar gemacht haben: LGBTIQ-Rechte sind Menschenrechte!“ Geklagt hatten zwei slowenische Paare, denen der Zugang zu Ehe und Adoption verweigert wurde. Zwar hat die slowenische Politik nun sechs Monate Zeit, die entsprechenden Gesetze zu reparieren – bis dahin gilt aber für gleichgeschlechtliche Familien dasselbe Recht wie für alle anderen. ****

Die queer-Organisation Legebitra bezeichnete die Urteile in einem ersten Statement als Erfolg eines 25-jährigen Kampfes. Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist, sieht darin einen wichtigen Erfolg: „Auch in Österreich schaffen wir große Fortschritte für Menschenrechte, Fortschritt und Respekt vor allem durch hartnäckigen Aktivismus, der die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert und damit Politik und Gerichte zum Handeln bringt – das haben wir erst bei der Blutspende vor wenigen Wochen gesehen. Unsere slowenischen Geschwister haben diesen Meilenstein durch jahrelanges Engagement ermöglicht und darüber freuen wir uns mit ihnen!“ (Schluss) bj

