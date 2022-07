FPÖ – Schnedlitz an Schwarz-Grün: Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen, damit die Menschen wieder aufatmen können!

Regierung führt die Krisen durch das Land – und nicht das Land durch die Krisen

Wien (OTS) - In der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause zog FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in der Debatte um Neuwahlanträge von FPÖ und SPÖ eine Bilanz über die bisherige Arbeit von Schwarz-Grün: „Es ist Zeit für Neuwahlen. Seit zwei Jahren erlebt dieses Land Rücktritte, Chaos, Korruption und Versagen auf ganzer Linie. Wenn ein Bürger so arbeitet wie diese Regierung, dann ist er fristlos entlassen. Wir müssen diese Regierung in die Wüste schicken. Sie klammert sich an die Ämter, weil sie erkannt hat, dass ÖVP und Grüne nicht mehr wählbar ist nach alldem, was sie den Menschen in den letzten Jahren angetan hat.“

Aber auch die ‚Leistung‘ von SPÖ und Neos war Thema in Schnedlitz‘ Rede: „Überall dort, wo es besonders grausig geworden ist, waren auch die Roten und Rosaroten mit dabei: Beim Impfzwang und bei den Sanktionen, die in erster Linie die Österreicher treffen, da waren SPÖ und Neos ganz vorne mit dabei und haben gemeinsam mit ÖVP und Grünen eine Einheitspartei gebildet. Die Menschen durchschauen das und wissen, dass es nur noch eine Partei gibt, die Politik auf Augenhöhe mit den Menschen macht – und das ist die FPÖ!“

Und während sich die Politiker der anderen Parteien in die Sommerpause verabschieden, werde die FPÖ hinaus zu den Menschen gehen und den Schulterschluss mit ihnen weiter verstärken. „Beim Impfzwang hat sich dieser Schulterschluss schon ausgezahlt. Den haben wir gemeinsam zu Fall gebracht – und ich danke den hunderttausenden Menschen, die mit uns gemeinsam dafür auf die Straße gegangen sind“, so Schnedlitz. Und jetzt, in der Teuerungskrise, werde die FPÖ wieder an der Seite der Menschen stehen und sich für sie einsetzen.

„Die Menschen erwarten sich Politiker, die das Land durch die Krisen führen. Schwarz-Grün hat das umgedreht. Bei Corona und der Ukraine haben ÖVP und Grüne die Krisen durch das Land geführt. Es gibt nur ein Rezept, wie man diese Fehlentwicklungen wieder zurechtrücken kann – und das sind Neuwahlen. Geben Sie den Weg frei für Neuwahlen, damit die Menschen endlich wieder aufatmen können“, appellierte der FPÖ-Generalsekretär an die Adresse von ÖVP und Grünen.

