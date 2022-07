12. Bezirk: Längenfeldgasse – Verbreiterung des Radweges auf Höhe Eichenstraße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 12. Juli 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Verbreiterung des bestehenden Radweges in der Längenfeldgasse vor der Eichenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts im 12. Bezirk. Während der Bauarbeiten ist der Radweg in diesem Abschnitt gesperrt. Der Radverkehr wird mit dem motorisierten Individualverkehr mitgeführt.

Baubeginn: 12. Juli 2022

Geplantes Bauende: 15. Juli 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at